侯友宜批打詐不力　行政院駁：窒息性執法掃蕩犯罪、減少民衆百億財損

▲2024總統大選第二場政見發表會，國民黨候選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選倒數18天，第二場總統政見發表會26日登場。國民黨候選人侯友宜發言過程中質疑台灣詐騙猖獗、政府打詐不力，行政院呼籲朝野團結合作、齊力打詐，政府整合跨部會執法量能，密集強力掃蕩詐騙集團，以窒息性執法有效逼出犯罪黑數，破獲1700多件電信詐騙集團，並已減少民衆財損逾百億，初見成效，盼各界本於事實評論，政府會虛心聆聽各方的批評與建議，但希勿再以錯假訊息打擊第一線執法人員的士氣。

首先，在強力掃蕩詐騙犯罪方面，政府透過跨部會合作，密集執行九波打詐執法，查獲電信詐欺集團1704件、查扣不法所得金額達新臺幣41.06億元，均較111年同期為高，採取窒息性執法，將犯罪黑數逐一逼出，因此查獲犯罪數量提高，同時成功協助被害人取回財損的案件也同步提高，透過偵審移付法院調解，被告已返還被害人所受損害金額已逾6億元，有效減少民衆財產損失。

其次，在攔阻詐騙金流方面，藉由各家銀行臨櫃關懷客戶提問及圈存止扣機制，攔阻金額更高達61.51億元，連同上述扣押犯罪所得41.06億元與被告返還被害人6億元，總共減少民衆財損超過百億元。

再者，在源頭管理方面：

1、國家通訊傳播委員會從源頭攔阻國際詐騙來話1,755萬通、攔阻詐騙簡訊768.2萬則，並要求電信業者落實加強門號申辦審核，拒絕不符KYC（Know Your Customer）的企業客戶申辦電信門號，大幅減少民眾接觸詐騙電話及簡訊，避免遭詐騙。

2、金融監督管理委員會針對違法投資廣告訂定實名制及下架機制，除持續蒐報違規廣告，並按月統整所發現問題，要求網路平臺業者精進內部審查制度，不應僅消極配合司法警察機關通知下架廣告，更應積極制定網路投資廣告內容查核作業及驗證委託刊播者真實身分之規範，累計下架違法投資廣告計有1.37萬件。

3、數位發展部自112年6月起，鼓勵電商業者導入「物流隱碼防護機制」，將宅配訂單上的收貨人電話號碼轉為代碼，減少個人資料外流機會，並建立「111政府專屬短碼簡訊平臺」，使民眾易於辨識政府簡訊，113年1月該簡訊平臺服務將透過共同供應契約上架，包括台灣自來水公司及台灣電力公司等國營事業也是採購適用機關，未來可避免發生不肖分子冒用水電帳號詐騙案件，確保民眾權益。

針對打詐行動綱領預算部分，包含112年、113年年度預算共編列14億元，外界所稱27億預算打水漂云云，非但謬誤不實，且如此輕率評論，對衆多第一線執法同仁戮力掃蕩詐騙集團的辛苦付出，並非公允；另有關數位部依照行政院施政方針核實編列預算，明年度預算案金額是71億元，再次澄清數位部今年、明年預算都沒有所謂的200億元，政府已多次再三澄清，但仍有無視事實的錯誤發言，混淆視聽，令人遺憾，至盼各界發言應本於事實，勿再以訛傳訛。

另外，根據國際反詐騙聯盟（GASA）最新的調查報告顯示，全球平均詐騙損失金額前三名分別是新加坡、瑞士及奧地利，臺灣在43個國家中排名第23名，而臺灣於111年詐騙損失金額計73.28億元，亦屬嚴重，但近期外界傳稱臺灣電信網路詐騙的每年財損有近千億元或有2仟億元之多云云，應屬臆測誇大之詞，併此澄清。

最後，行政院表示，過去已先後推出打詐1.0和1.5方案雖已初見成效，但政府不會自得意滿，也不必妄自菲薄，打詐團隊不分黨派、不分中央或地方，將一本公私協力、團結合作的精神，持續依照打詐行動綱領1.5之策略目標，就「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等四面向持續精進，從法律面和技術面減少通信流及加重詐欺刑責，發揮「前端阻卻」及「後端查緝」之效用，以減少受害者，掃除詐騙集團，達到有效抑制詐騙犯罪，保障人民財產安全的目標。