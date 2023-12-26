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社會 社會焦點 保障人權

「八點檔女神」德馨扮淡水分局偵查隊長　拍反詐騙短片超吸睛　

▲▼ 淡水警分局找來八點檔女神合拍防詐騙宣導 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲淡水警分局找來八點檔女星合拍防詐騙宣導 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

46歲的德馨擁有凍齡美貌，出道多年的她演過不少八點檔。近期受邀與淡水警分局拍攝「反詐騙」宣導短片，劇中擔綱偵查隊長一角，生動演繹當接到詐騙電話時，如何運籌帷幄，將詐騙集團繩之以法，透過生動有趣的短片，提高民眾對詐騙的警覺，避免落入詐騙圈套。

淡水警方表示，「高報酬」、「穩賺不賠」、「保證獲利」等都是「假投資」詐騙關鍵字，為深化民眾的識詐及反詐觀念陸續推出多部宣導短片，獲得廣大迴響，針對財損金額最高的「假投資」詐騙，警方再度與女藝人德馨合作拍攝短片，影片中強調網路不實投資廣告、來路不明電話及簡訊，要像防疫一樣，千萬別輕易相信隨意投資，避免中毒，謹記「冷靜、求證、報警」以免受騙上當，蒙受損失。

影片中飾演詐騙集團的員警說道：「我們最近代理很多家銀行委託投資基金，而且獲利在40％以上！一定賺錢！」，扮演偵查隊長的德馨不動聲色假意配合，相約公園面交現金，雙方接觸後，德馨一個眼神及手勢，埋伏在側的員警立即一擁而上，將詐騙集團成員壓制逮捕，透過她精湛的演技，讓觀眾深刻地了解詐騙訊息就像病毒一般存在你我身邊，千萬要提高警覺。

分局長陳保緒表示，「假投資」詐騙是目前民眾最容易受騙的詐騙手法，為了擴大反詐騙宣傳效果，特別邀請女藝人德馨擔綱演出，為短片增添亮點，分局將宣導短片分享在「淡水警好讚」臉書粉絲頁，以多元化的方式進行「識詐」宣導，進而強化「防詐」意識。

▲▼ 淡水警分局找來八點檔女神合拍防詐騙宣導 。（圖／記者戴上容翻攝）

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