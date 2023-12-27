樋口裕子「奇幻動物森林展」搶先開箱！近千件作品倒數3天亮相

▲「奇幻動物森林 樋口裕子展」首度來台展出，將打造台灣獨有拍照打卡區。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

日本藝術家樋口裕子作品，首度自日本跨海來台展出！「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂二、三展廳開展，近千件作品已運抵台灣，在開展倒數之際搶先曝光部分展件，也透露將有台灣獨家的拍照打卡區、獨家周邊商品。

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▲「奇幻動物森林 樋口裕子展」台灣站布展。

藝術家樋口裕子（HIGUCHI YUKO）從2019年開始於日本各大美術館舉辦巡迴展覽「樋口裕子展─CIRCUS」，獲得極大的好評，今年年底，樋口裕子將展覽搬到日本以外，以全新展覽主題「FOREST」將台北作為海外展覽的第一站，由聯合數位文創與日本朝日新聞社共同主辦，12月30日～2024年4月7日在中正紀念堂二、三展廳展出。

▲樋口裕子特地為台灣站展覽繪製新的主視覺、6個顏色鮮豔的票圖。

樋口裕子相當重視這次在台灣的展出，特地為台灣站展覽繪製新的主視覺、6個顏色鮮豔的票圖。主視覺密緻的畫作細節，相當引人目光，下半身為八爪腳的女孩為主體，環繞著長著翅膀的兔子、有美人魚尾巴與天使翅膀的貓咪、有眼睛的植物以及更多爬蟲類、不知名生物等，乍看之下似乎詭譎怪異，卻又透露著超現實的樂趣。

而6張票圖則與主視覺復古的色調不同，樋口裕子解釋，「我畫的是經常出現在我的繪本、作品中的孩子們，和熟悉的動物們。而通常只在日本的他們和她們，這次穿上可愛的衣服，並說著『來吧！我要去台灣了！』」能看出她對於這次移展台灣，感到相當新鮮與期待。

▲搶先開箱的作品中，有與日本布偶藝術家今井昌代合作的毛氈玩偶。



樋口裕子的創作相當多元，搶先開箱的作品中，有兩樣立體展示物，首先是與日本布偶藝術家今井昌代合作的毛氈玩偶，以毛氈纖維結構可緊密糾結的手工藝特性，在層層堆疊中巧妙還原樋口裕子作品繁華細膩的筆觸。另外一區的復古燈飾，則是在一整排溫馨甜美的罩燈下，揉合樋口裕子獨有的異想生物創作，有點可愛，又有點令人害怕。

▲另外一區的復古燈飾，在一整排溫馨甜美的罩燈下，揉合樋口裕子獨有的異想生物創作。



最後是令人期待的台灣站獨有拍照打卡區，主辦單位與樋口裕子透過多次討論後，選出精選繪本作品、角色，結合本次展覽「FOREST」主題，放大為與真實等高場景，如有森林小屋及劇場、被巨大角色們所包圍的隧道等，讓大家欣賞完展覽眾多精采作品之後，能在最後與樋口裕子筆下可愛的、逗趣、古靈精怪的角色們合影，留下專屬於自己的回憶。

▲展覽這次也推出多項台灣站獨家限定商品。

展覽這次也推出多項台灣站獨家限定商品，像是療癒日用小物「奇幻動物森林 樋口裕子展 限定瓷盤」、「限定棉麻提袋」、「限定徽章」等。除結合在地廠商，將推出更多絕美精緻的聯名款商品，讓粉絲收藏。

▲展覽將打造台灣獨有拍照打卡區。

「奇幻動物森林 樋口裕子展」自12月30日～2024年4月7日在中正紀念堂二、三展廳展出，預售票在12月29日前優惠每張320元，在udn售票網、ibon、KKDAY、KLOOK、博客來與ACCUPASS販售中。

▲日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，集結28組知名藝術家作品。



除此之外，日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，集結了村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題創作，像是2公尺高巨型3D投影雕塑，還有以靜香為主角的洞窟畫作等，不僅喚起童心，也帶來顛覆想像的作品，即日起至明年4月7日於中正紀念堂一展廳展出。