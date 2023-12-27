　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樋口裕子「奇幻動物森林展」搶先開箱！近千件作品倒數3天亮相

▲▼「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲「奇幻動物森林 樋口裕子展」首度來台展出，將打造台灣獨有拍照打卡區。（圖／聯合數位文創提供，下同）

記者林育綾／台北報導

日本藝術家樋口裕子作品，首度自日本跨海來台展出！「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂二、三展廳開展，近千件作品已運抵台灣，在開展倒數之際搶先曝光部分展件，也透露將有台灣獨家的拍照打卡區、獨家周邊商品。

▲▼「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「奇幻動物森林 樋口裕子展」台灣站布展。

藝術家樋口裕子（HIGUCHI YUKO）從2019年開始於日本各大美術館舉辦巡迴展覽「樋口裕子展─CIRCUS」，獲得極大的好評，今年年底，樋口裕子將展覽搬到日本以外，以全新展覽主題「FOREST」將台北作為海外展覽的第一站，由聯合數位文創與日本朝日新聞社共同主辦，12月30日～2024年4月7日在中正紀念堂二、三展廳展出。

▲▼「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲樋口裕子特地為台灣站展覽繪製新的主視覺、6個顏色鮮豔的票圖。

樋口裕子相當重視這次在台灣的展出，特地為台灣站展覽繪製新的主視覺、6個顏色鮮豔的票圖。主視覺密緻的畫作細節，相當引人目光，下半身為八爪腳的女孩為主體，環繞著長著翅膀的兔子、有美人魚尾巴與天使翅膀的貓咪、有眼睛的植物以及更多爬蟲類、不知名生物等，乍看之下似乎詭譎怪異，卻又透露著超現實的樂趣。

而6張票圖則與主視覺復古的色調不同，樋口裕子解釋，「我畫的是經常出現在我的繪本、作品中的孩子們，和熟悉的動物們。而通常只在日本的他們和她們，這次穿上可愛的衣服，並說著『來吧！我要去台灣了！』」能看出她對於這次移展台灣，感到相當新鮮與期待。

▲▼「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲搶先開箱的作品中，有與日本布偶藝術家今井昌代合作的毛氈玩偶。

樋口裕子的創作相當多元，搶先開箱的作品中，有兩樣立體展示物，首先是與日本布偶藝術家今井昌代合作的毛氈玩偶，以毛氈纖維結構可緊密糾結的手工藝特性，在層層堆疊中巧妙還原樋口裕子作品繁華細膩的筆觸。另外一區的復古燈飾，則是在一整排溫馨甜美的罩燈下，揉合樋口裕子獨有的異想生物創作，有點可愛，又有點令人害怕。

▲▼「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲另外一區的復古燈飾，在一整排溫馨甜美的罩燈下，揉合樋口裕子獨有的異想生物創作。

最後是令人期待的台灣站獨有拍照打卡區，主辦單位與樋口裕子透過多次討論後，選出精選繪本作品、角色，結合本次展覽「FOREST」主題，放大為與真實等高場景，如有森林小屋及劇場、被巨大角色們所包圍的隧道等，讓大家欣賞完展覽眾多精采作品之後，能在最後與樋口裕子筆下可愛的、逗趣、古靈精怪的角色們合影，留下專屬於自己的回憶。

▲▼「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲展覽這次也推出多項台灣站獨家限定商品。

展覽這次也推出多項台灣站獨家限定商品，像是療癒日用小物「奇幻動物森林 樋口裕子展 限定瓷盤」、「限定棉麻提袋」、「限定徽章」等。除結合在地廠商，將推出更多絕美精緻的聯名款商品，讓粉絲收藏。

▲▼「奇幻動物森林 樋口裕子展」將於12月30日起在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲展覽將打造台灣獨有拍照打卡區。

「奇幻動物森林 樋口裕子展」自12月30日～2024年4月7日在中正紀念堂二、三展廳展出，預售票在12月29日前優惠每張320元，在udn售票網、ibon、KKDAY、KLOOK、博客來與ACCUPASS販售中。

▲日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，集結28組知名藝術家作品。

除此之外，日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，集結了村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題創作，像是2公尺高巨型3D投影雕塑，還有以靜香為主角的洞窟畫作等，不僅喚起童心，也帶來顛覆想像的作品，即日起至明年4月7日於中正紀念堂一展廳展出。

你可能也想看

《THE哆啦A夢展》開幕！朝聖靜香的洞窟　28組日本藝術家顛覆之作

貓貓蟲咖波降落「國家漫畫博物館」！限定展超好拍　粉絲暴動了

國家漫畫博物館開箱／小叮噹➝哆啦A夢　重現漫畫出租店回憶殺！

ET快訊
快訊／國三生遭刺10刀！頸動脈、胸部、腎臟都有刀傷
管不了學生帶違禁品　教團：教師形同被廢武功
陸男大生持彈簧刀殺紅眼！人妻被捅8刀亡　法院：死刑
被轟害死李善均！　韓警首發聲：很遺憾
北市知名餐廳大亂鬥！2醉男大戰3留學生　互毆砸椅子
快訊／父母心碎…國三生姊姊將到教室招魂
國三生割頸亡　教育部：沉重痛心及遺憾「提三大措施因應」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入冬僅一波寒流！鄭明典曬一圖：2023會是史上最暖的一年

見車禍好心幫忙！竟反被車主罵雞婆　她氣炸：以後都不幫了

不付現金！北部人「1付款方式最流行」　全場推爆：學生也愛用

基本工資漲破27K！2024元旦新制一次看　兵役恢復為1年

2024年職場贏家TOP4　屬雞出差有收穫、屬蛇跳槽運佳

快訊／教育部宣布立即檢討校園輔導機制　提升現場執行人力經費

樋口裕子「奇幻動物森林展」搶先開箱！近千件作品倒數3天亮相

台科大首創技職賦能研究中心　開發虛實整合數位情境化課程

國三生遭割喉亡！一線老師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

高速傳愛！高鐵啟動助學計畫　14年募款逾1.6億助弱勢學子

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

入冬僅一波寒流！鄭明典曬一圖：2023會是史上最暖的一年

見車禍好心幫忙！竟反被車主罵雞婆　她氣炸：以後都不幫了

不付現金！北部人「1付款方式最流行」　全場推爆：學生也愛用

基本工資漲破27K！2024元旦新制一次看　兵役恢復為1年

2024年職場贏家TOP4　屬雞出差有收穫、屬蛇跳槽運佳

快訊／教育部宣布立即檢討校園輔導機制　提升現場執行人力經費

樋口裕子「奇幻動物森林展」搶先開箱！近千件作品倒數3天亮相

台科大首創技職賦能研究中心　開發虛實整合數位情境化課程

國三生遭割喉亡！一線老師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

高速傳愛！高鐵啟動助學計畫　14年募款逾1.6億助弱勢學子

李善均生前是「演藝圈模範夫妻」　田慧振相愛20年：像朋友一樣

快訊／冷氣機詭異自燃釀火警！　高雄「無人居住」民宅3樓竄黑煙　　

高雄2知名百貨「10天9起墜樓」　他亂打1999謊報竟免罰...原因曝

松本人志爆極樂趴性侵醜聞！　脫光強吻女性逼口交「幫我生小孩」

《菸防法》稽查逾1.9萬件「累計裁罰2539萬」　電子煙違規最多！

「帶3歲感冒兒住飯店」挨罵！ 歐陽靖急刪文：對不起，我錯了

李善均演活《我的大叔》！戳心8台詞：謝謝你聽盡我不堪的人生，還站在我這

老牌高股息0056創新高　成份股AI PC宏碁、華碩飆升

入冬僅一波寒流！鄭明典曬一圖：2023會是史上最暖的一年

快訊／國三男被刺死！「全身中10刀」　頸動脈、胸背都有刀傷

狐狸犬亂叫被戴「鴨嘴套」　牠無奈坐等聽媽訓話XD

生活熱門新聞

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

低溫縮街頭！失業女掛「乞討文」道歉狂哭

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

高山神獸偷背包丟白石池　2外籍登山客險死

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

國三生遭割喉亡！師吐殘酷現實「讓風險直接進校區」

南機場咖啡廳「借廁所50元」　他傻眼公審店家

快訊／割頸國三生搶救無效！　新北教育局：遺憾及心痛

「12生肖」2024運勢曝！第1名財運、貴人雙旺

天冷喝熱咖啡、熱茶恐害手腳更冰！

出門冷爆「毛毛外套保暖嗎」？他吐優缺點　1情況別穿

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「多人趴極樂7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

李善均「死前身陷痛苦」被逼絕路！友痛揭2大兇手

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面