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社會 社會焦點 保障人權

曾與李妍瑾當街互毆　小黃運將這次「沒禮讓行人」還撞死他...慘了

▲▼曾與李妍瑾街頭互毆的計程車司機賀業輝。（圖／資料照）

▲曾與李妍瑾街頭互毆的計程車司機賀業輝，因車禍肇事致人於死遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

計程車司機賀業輝先前曾因載送藝人李妍瑾，雙方因行車問題爭執，在路邊大打出手而鬧上各大新聞版面，今年4月間，賀男開著計程車經過行人穿越道時，未停等禮讓行人，把正過馬路的黃姓男子撞到顱內出血、肋骨骨折，送醫24天後不治，台北地檢署依過失致死罪將賀業輝提起公訴。

才剛傳出結婚喜訊的藝人李妍瑾，是廣告模特兒出身，參加過多項國內外選美比賽，2016年10月30日，李妍瑾參加完萬聖節派對後，和女友人劉謙柔搭上賀業輝的計程車，途中李妍瑾不滿賀男開車急停又加速，讓劉女身體不適，雙方爆發口角。

▲▼李妍謹2016年與友人搭計程車和運將發生糾紛。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲李妍瑾2016年與友人搭計程車時，和運將發生糾紛。（圖／資料照）

李妍瑾罵到開門下車、踹座椅，賀業輝也跟著繞道車子另一頭，和李妍瑾對罵依連串三字經、五字經。幾波嚴重拉扯衝突中，賀業輝把李妍瑾推向車後側，還舉腳踹踢，李妍瑾跌倒後，也拿起自己穿的馬靴揮打，雙方全身都受到大小不依的擦、挫傷。

案件曝光後，雙方多次舉行記者會、接受媒體訪問，互指對方的不是，引此媒體熱烈追逐報導，最後法院依公然侮辱、傷害罪，各判李妍瑾拘役40天，賀業輝拘役70天，2人都可易科罰金4萬元、7萬元，但李妍謹因認罪獲得緩刑機會，條件是支付公庫5萬元。

▲▼李妍瑾。（圖／翻攝自Instagram／li_yen_chin）

▲女模出身的李妍瑾今年宣布結婚。（資料照／翻攝自Instagram／li_yen_chin）

沒想到事過境遷多年，賀業輝又因行車問題被送進法院，根據檢察官起訴指出，賀業輝這次是在2023年4月15日清晨5點47分左右，開計程車行經市民大道三段由東往西方向，行經行人穿越道時，沒注意車前狀況，遇有行人穿越時，依定要暫停讓行人先過，反而逕自直行，撞倒正在過馬路的黃姓男子。

賀男雖主動留在現場向到場警方坦承肇事，但被撞的黃男傷勢嚴重，因顱內出血、右胸多處肋骨骨折氣胸，襖至吸入性肺炎併發急性呼吸窘迫症候群，在5月9日不治死亡，經法醫相驗確認死因與賀男駕車撞擊有關後，檢察官調查後認定賀犯行明確，依過失致死罪將他起訴。

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