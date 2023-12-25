驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園市龜山區萬壽路二段與大同路口本月20日下午發生一起死亡車禍，1名就讀某科技大學三年級的黎姓男大生，騎機車闖紅燈穿越路口，結果撞上對向左轉的自小客車，黎男當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。初步了解，當時黎男是為了趕打工硬闖紅燈，卻不幸丟了性命，事故瞬間的監視器畫面稍早曝光。

▲桃園21歲男大生闖紅燈，撞上左轉轎車，送醫不治。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）



畫面中可以看見，當時路口號誌從黃燈轉為紅燈後，黎男仍執意通過，但同個時間對向轎車正在左轉，黎男見狀緊急煞車仍來不及，猛力撞上轎車右側，騎士因強大撞擊力當場倒地不起並造成大量出血，機車碎片掉滿地，畫面十分驚悚。

警方說明，本案發生在20日下午3時許，當時21歲黎男騎車沿萬壽路二段東往西直行，由於趕著上班決定闖紅燈，卻撞上左轉轎車，警消獲報到場時黎男已失去生命跡象，滿地血跡，送醫搶救後仍不幸宣告不治。

後警方調閱路人行車紀錄器影像及路口監視器畫面，還原事發經過，研判車禍肇事主因為黎男闖紅燈，而對向轎車於黃燈進入路口時急著左轉，未充分注意車前狀況，最終導致雙方在路口內發生碰撞，為肇事次因。

交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，駕駛人行經路口如遇號誌轉為黃燈時，即警告駕駛人路權即將消失，提醒尚未超過停止線之車輛，應減速煞車，而不是催油門，倘已進入路口也要注意安全小心通過，唯有用路人遵守交通法規、注意四周狀態及常保防禦駕駛觀念以隨時應變突發情況，才能確保行車安全。