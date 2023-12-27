目擊肇逃！正義哥氣炸「斜插剪車」：開X小　新婚妻溫柔安撫被讚爆

記者許權毅／台中報導

台中市太平區26日發生一起車禍，劉姓男子駕車行經環中東路時，闖紅燈撞上一名騎士，不料劉男當場肇逃，一名全程目擊的「正義哥」曾姓駕駛氣得追上前攔車，怒罵要求劉男回去現場，情緒激動一度飆罵髒話，一旁剛新婚的太太溫柔安撫，意外成網友討論對象。警方調查，劉男自稱沒發現車禍，警方初判仍屬肇逃。

▲台中一名劉男26日闖紅燈肇事逃逸，一名曾男當場追上前攔車，痛斥要對方停下負責，網友大讚好心人。（圖／記者許權毅翻攝、曾姓民眾提供）



太平區中山路四段與環中東路四段，26日19時11分發生一起車禍，一名劉男駕駛紅色轎車，沿台74線下匝道，要沿環中東路直行，卻在該路口闖紅燈，撞上剛從中山路起步的一名20歲李姓騎士與後座女乘客。

▲劉男自稱剛從台74線下匝道，沒注意到燈號，並且也沒感覺撞到人。（圖／記者許權毅翻攝）



劉男撞擊騎士後，不但沒有停下，反而繼續往前直行上百公尺，肇事逃逸。在中山路上同樣準備起步的一名曾男見狀，馬上右轉，猛踩油門追上劉男，直接「剪車」將車插在對方前面，痛斥要劉男留下來負責。

▲▼曾男目擊現場後，馬上猛踩油門追上前，將車子斜插在對方車前，一旁新婚妻擔心他過於激動，趕緊勸阻安撫。（圖／曾姓民眾提供）

曾男受訪表示，事發時看見機車起步了，自己原本要直走，結果看到該輛紅車闖紅燈，撞倒機車，當下沒有人去追他，決定馬上急切右轉。曾男說：「我跟他說你撞到人了，幹嘛跑走？」對方回答：「我有撞到人嗎？」

曾男將事發的行車紀錄器發在臉書，不少人看見他的正義行為大讚，也有人發現，曾男當下情緒過於激動，一度飆罵髒話，怒斥「你是在開X小！你現在給我回去！」，是一旁太太溫柔安撫，「慢一點，不要這麼大聲」，曾男才沒過於衝動，直言要給女生一個讚。

曾男表示，其實自己剛結婚沒幾天，過去沒遇過這種事，無法認同怎麼會有人車禍還肇逃，而太太是白臉，自己是黑臉。

太平警分局指出，經檢測雙方酒測值為零，本案劉男違規闖紅燈且未依規定處置，將依道交條例第53條、第62條舉發。另，初步認定劉男仍屬肇事逃逸，將依相關事證送往交大調查釐清，依法辦理。