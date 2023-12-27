今晚起變天！雨區擴大時間曝　冷空氣襲跨年「元旦全台放晴」

▲今晚南方雲系移入，明天又有東北季風影響，明天各地有短暫雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團減弱，今天(27日)為東風環境，各地氣溫回升，今晚南方水氣移入，中南部和東半部有雨，明天東北季風增強加上南方雲系持續北移，全台有零星短暫降雨機會。周日跨年當天又一波東北季增強，夾帶乾冷空氣，低溫下探14度，下周一元旦各地晴到多雲、沒有明顯降雨機會。

冷氣團減弱，天氣風險公司分析師方俊元表示，今天台灣周邊沒有明顯天氣系統影響，是東北到偏東風的環境，白天高溫將會比昨天回升更加明顯，北部白天高溫可以來到23到26度、中南部24到26度，回暖感受相當明顯。

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不過方俊元說，今天天氣方面稍微有點變化，今天有少量南方雲系北移影響，各地天氣大致為多雲，中南部山區可能有零星短暫降雨機會。並且到了今晚南方雲系持續移入，中南部地區不排除降雨機率略提高一些，迎風面的東半部也會受到環境水氣增多影響，也會有局部短暫降雨可能。

明天東北季風略增強，加上受到南方雲系持續往北影響台灣，方俊元分析，明天各地天氣是多雲為主，甚至各地有零星短暫降雨的可能，但以機率來說，只有在迎風面地區的基隆北海岸及宜蘭會有比較高的機會有降雨出現。周五在東北季風持續影響下、環境水氣逐漸減少，迎風面地區仍是短暫雨天氣，其餘地區大致多雲到晴，只有在中南部山區可能有短暫降雨機會。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

元旦連假天氣部分，方俊元指出，周六東北季風減弱，環境水氣有略增多趨勢，不過整體水氣量不多，各地是多雲為主的天氣，只有在東半部有短暫降雨的機會，氣溫則是持續再回升，北部、東部高溫可到24到26度、中南部則有25到28度。

方俊元提醒，周日跨年當天將會有一波東北季風增強南下，這波東北季風稍強，並且有夾帶乾空氣南下，預估各地天氣會是比較穩定的晴到多雲，但東半部仍是受到迎風面的影響雲量較多，不排除也有降雨可能。氣溫方面，北部全天氣溫大致在14到21度，中部16到25度、南部17到28度、東部14到25度。下周一元旦持續受東北季風影響環境偏乾，各地天氣晴到多雲，全台都沒有明顯降雨機會。