宵夜吃到一半上演摔角戲「留學生大戰刺青哥」！清粥、椅子滿天飛

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記者施怡妏／綜合報導

一名女網友在臉書發文，在學校附近吃宵夜，店內有位刺青大哥因為喝醉，東西沒拿穩，不小心潑到留學生的身上，雙方起了口角，兩派人馬大打出手，徒手互毆亂成一團，場面相當火爆，後來警察趕到現場，刺青大哥暴打警察一頓，最後被壓在地上帶走了，影片掀起熱論。

▲雙方在店內大打出手。（圖／原PO授權提供轉載）



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女大生在臉書發文，在學校附近吃宵夜，遇到有人打架鬧事，「刺青大哥喝醉東西沒拿穩，不小心潑到留學生，留學生跟他們反應，然後就突然整間店清粥小菜跟椅子飛來飛去了」。

從影片中可以看到，兩派人馬徒手互毆，店內亂成一團，還有人扔椅子、灑清粥，雙方從店內打到店外，其中一名穿米白色上衣的留學生，暴打一頓後，直接將對方甩到地上，場面相當混亂，地板全是破碎的碗盤還有食物，店員上前勸架，但力氣根本比不過打架的男子。

女大生透露，「警察來了之後，刺青大哥爆尻警察一拳瘋狂叫囂，最後被壓在地上帶走了」、「櫃檯阿姨還是蠻淡定的，連影片中的留學生都有乖乖去結帳，才去做筆錄」。

▲店員上前勸架。（圖／原PO授權提供轉載）

臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」轉發貼文，底下網友驚呼，「留學生超會打」、「丟椅子的還砸到自己人」、「為啥還有人能坐著繼續吃啊」、「湯是無辜的」、「吃宵夜還有餘興節目」、「那幾個ABC很猛欸」、「米色衣服真的是有夠屌，被打了一下頭，回送好幾拳，拳拳到位」、「蠻意外藍色衣服竟然沒有跟著打還一直勸架，不錯蠻冷靜的」。

據了解，於店內用餐的鍾男、游男2人，酒醉後把碗盤打翻波及隔壁桌3名外籍留學生，導致雙方發生口角衝突、互相扭打，警方後續將5人帶回偵訊後，雙方互提告，全案依刑法傷害、妨害秩序等罪嫌移送北檢偵辦。

貼文獲原PO授權提供轉載。