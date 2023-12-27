韓籍男灌醉女友人撿屍性侵！判刑4年定讞

▲女子與友人聚餐小酌，最後竟遭韓國籍男子性侵。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

韓國籍崔姓男子，2018年底與數名友人聚餐小酌，之後又到居酒屋續攤。其中一名我國籍女子小鈺（化名），因酒醉不省人事，遭崔男帶到旅館中休息。崔男見色心起性侵，但小鈺極力反抗，沒讓崔男完事。小鈺提告，最高法院最後將崔男判刑4年定讞，執行完畢驅逐出境。

判決指出，崔男於2018年12月中，應多名韓國籍友人邀請，一群人到台北市大安區著名的韓國豬腳餐廳用餐，席間小鈺跟著韓國籍女友人一同來到，眾人開心飲宴。用餐完畢後，一夥人又轉到附近的日本居酒屋內，繼續飲酒談笑。

一群人喝到凌晨12點多，小鈺已經不勝酒力，酒醉意識不清，崔男將小鈺帶上計程車，開到台北市中山區新生北路上的某旅館下車。走進旅館時小鈺已經酒醉癱軟無法自行行走，由崔男與旅館服務人員攙扶，進了房間躺下。房間中只剩下崔男與小鈺，崔男見色心起，趁著小鈺酒醉，解開小鈺的衣物，開始親吻小鈺身體，並性侵小鈺。

小鈺因下體疼痛驚醒，喝叱崔男「你在幹什麼」，並將雙腿夾緊、推開崔男。但崔男不罷手，持續磨蹭，甚至要逼迫小鈺口交。最後小鈺因反抗過程中，鼻樑撞到崔男下巴，崔男才終於停下。小鈺離開旅館後提告，崔男遭提起公訴。

法院審理時，崔男辯稱情投意合，是女方主動坐到他身上來發生關係，並非性侵。但法院根據其他客觀證據，認定崔男確實性侵。一審將他判刑4年，上訴二審後，小鈺還具狀陳述，稱自己「受優秀教育、為人師表，因與朋友小聚淺酌卻遭灌醉性侵，並罹患創傷症候群，多年求助精神科醫師，人生失去動力，再也無法前進。」請求二審加重，但二審仍維持4年刑度。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。