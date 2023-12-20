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社會 社會焦點 保障人權

搭多元計程車錢不夠！乘客拒下車先動手　運將持甩棍反擊

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

士林分局後港所17日下午5時15分許接獲報案，45歲的多元計程車司機與69歲的張姓乘客疑因車資問題互毆，經調閱監視器發現，張男下車後先朝司機揮拳攻擊，陳男也不甘示弱先出拳，接著從後車廂拿出甩棍反擊，導致張男被打倒在地，被路過民眾發現，隨即報警處理。

▲▼ 司機與乘客互毆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲ 陳姓司機（白衣）與張姓乘客因車資糾紛互毆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方通知陳姓司機到案釐清，當天張男在中山區林森北、長春路口酒上車，欲前往士林區通河東街，到達後張男卻表示身上車資不足，兩人便發生口角，司機見他不願付足車資便將車開到後港派出所旁郵局門口，想到派出所協調，結果張男卻不願下車，司機因還有下一單乘客要載便作罷，再將張男載回通河東街一段，但過程中張男上半身伸往前座拉扯、捶打陳男右手臂。

抵達目的地後，陳、張男先後下車，張男徒手攻擊陳男，過程中張男數度倒地，但仍持續追打陳男，陳先是徒手反擊，接著又從後車廂拿出持甩棍毆打對方。

警方經通知到案後，雙方相互提告，警方將陳姓司機依傷害罪；張姓乘客依傷害、妨害自由、詐欺等罪函送士林地檢署偵辦。

士林分局呼籲，遇有糾紛應理性溝通處理或儘速撥打110報警求助，切勿使用暴力手段，警方將秉持勿枉勿縱的精神，對於不法份子依法究辦，絕不寬貸。

▲▼ 司機與乘客互毆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲張姓乘客被陳姓司機打倒在地 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

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