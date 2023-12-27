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社會 社會焦點 保障人權

北市知名宵夜餐廳大亂鬥！2醉男大戰3留學生　互毆砸椅子畫面曝

記者劉人豪／台北報導

台北市大安區的某餐廳27日凌晨3時許發生鬥毆事件，在店內的酒醉男子與隔壁桌留學生發生衝突，導致雙方大打出手，甚至拿起餐盤以及椅子丟擲。據了解，警方到場後將3名留學生、2名酒醉的鍾姓男子、游姓男子，共5人帶回，後續依刑法傷害、妨害秩序等罪嫌移送北檢偵辦。

▲▼ 台北深夜大亂鬥。（圖／翻攝自Facebook／Yuuz Jo）

▲男子在餐廳內跟留學生發生衝突，雙方大打出手，還拿椅子丟(紅圈)。（圖／Yuuz Jo授權提供）

▲▼ 台北深夜大亂鬥。（圖／翻攝自Facebook／Yuuz Jo）

▲雙方在店內大打出手。（圖／Yuuz Jo授權提供）

一名女姓網友在臉書分享影片指出，她凌晨前往台北市大安區的某餐廳吃宵夜，沒想到看到兩派人馬在店內打起來，她表示，是有一位刺青大哥喝醉，然後東西沒拿穩不小心潑到旁邊的留學生，留學生跟他們反應，突然整間店清粥小菜跟椅子就飛來飛去了。

《ETtoday新聞雲》詢問女網友當時狀況，她表示過程中有被他們甩的盤子上菜汁噴到衣服及手機，衣服有髒掉，但人並未受傷，她當時在最角落，所以算是比較沒有被波及到，事發後飯還沒吃完就跑出店外，其他店內客人不是躲到2樓，就是衝出店外。

影片中可看到，雙方在店內起衝突互毆，期間還拿起店內的餐盤以及椅子互砸，一名穿著米色上衣的男生遭攻擊後，擺出拳擊姿勢連續揮出左右連擊，並且往對手下巴打，場面相當混亂。

▲▼ 台北深夜大亂鬥。（圖／翻攝自Facebook／Yuuz Jo）

▲目擊者指出，大部分的人看到就躲去2樓跟跑出店外。（圖／Yuuz Jo授權提供）

據了解，於店內用餐的鍾男、游男2人，酒醉後把碗盤打翻波及隔壁桌3名外籍留學生，導致雙方發生口角衝突、互相扭打，警方後續將5人帶回偵訊後，雙方互提告，全案依刑法傷害、妨害秩序等罪嫌移送北檢偵辦。

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