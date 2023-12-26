快訊／桃園冷媒工廠大火1死3傷　女子受困浴室成焦屍

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

桃園市龜山區一處冷媒工廠26日下午發生嚴重火警，造成1死3傷。由於廠內存放石化工業設備，火勢猛烈，濃煙一度往國道、附近道路飄竄。如今消防人員清理火場，在浴室尋獲一具焦屍，但女子已明顯死亡，至於起火原因及詳細死因尚待釐清。

桃園市消防局4點55分接獲民眾報案，指龜山區大坑路二段一處工廠發生火警，因此陸續出動總計61輛消防車、6輛救護車、消防員165人前往搶救。

▲桃園龜山工廠大火，釀成1死3傷。（圖／記者沈繼昌攝）

消防到場後，確認工廠是1層樓鐵皮建築，但1樓發生爆炸，現場陷入全面燃燒，不時傳來爆炸聲。此外，由於工廠緊鄰國道1號，火煙一度影響國道通行。

▲桃園工廠大火，火煙影響國道1號。（圖／翻攝自高速公路1968）

過程中，有2男1女負傷逃出，均為燒燙傷，所幸3人意識清楚，送醫搶救後無大礙。不過，火勢撲滅後，消防人員晚間7點45分在浴室內尋獲一具女性焦屍，經確認是36歲蘇姓女子。

初步了解，工廠內堆放冷媒及大量鋼瓶，加上空地有堆放太空包，助長火勢蔓延。目前消防人員尚在進行殘火處理，至於詳細起火原因尚待釐清。

▼龜山工廠大火頻傳爆炸，路邊轎車遭鐵皮砸中。（圖／記者沈繼昌翻攝）