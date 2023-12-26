男大生騎車撞上活動交通錐摔成癱　二審判廠商須賠701萬

▲男大生撞交通錐成癱瘓，高院改判准賠償701萬餘元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男大生2016年間騎車行經新北市板橋區道路時，因路上修剪灌木的廠商將小貨車停在路中，並未妥設安全警示設施，以致男大生高速撞上小貨車尾部的交通錐，男大生摔成癱瘓。家屬起訴求償4千餘萬元，一審判准406萬餘元，案經上訴，高院二審改判廠商與工人須連帶賠償701萬餘元。可上訴。

判決指出，本案發生於2016年10月20日13時18分許，男大生騎機車沿新北市板橋區環河南路5段新海橋方向行駛。這時承包新北市府水利局環境維護管理工程的廠商，張姓工人駕駛小貨車，停放在路中間修剪灌木。張男僅在小貨車左後車尾以繩索綁住交通錐，並未另外妥設安全警示設施。結果男大生騎到這個路段時，高速撞上交通錐，而後於滑行過程受勾牽繩索拉引，再撞擊小貨車。

男大生被送醫急救，受有創傷性氣血胸伴有胸腔開放性傷口、瀰漫性蜘蛛膜下腔出血、外傷後腦梗塞、重大創傷且其嚴重程度到達創傷嚴重程度分數16分以上、開放性股骨及脛骨骨折等傷害，最後被送進衛生福利部樂生療養院住院，昏迷至今。家屬聲請宣告成年監護，並提出國賠訴訟，向新北市府水利局、廠商與員工，連帶求償3232萬餘元。

一審法院審理後，認定水利局並無責任，改認定廠商與員工具有過失，另外也認為男大生與有過失；其中男大生需負責8成責任、廠商與員工負擔2成責任，最後一審判准廠商與員工賠償406萬餘元。家屬上訴第二審，並增加求償為4251萬元。

高等法院二審審理後，認為張男執行職務時，未妥設安全警示設施，漸變段長度不足，且交通錐未維持往上游逐漸靠路邊之漸變段，因此具有過失。但當時天氣狀況良好，高院認為男大生並未注意車前情況，也有過失。經過審酌後，改認定男大生需負擔75％過失責任、廠商與張男負擔25％過失責任。最後高院改判廠商與張男須賠償701萬餘元，水利局仍是無責。全案仍可上訴。