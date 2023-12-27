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網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布　再曝另一受害者

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲新北市國三男學生遭同學持彈簧刀割喉命危送醫。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導　

新北市國三男學生遭同學持彈簧刀割喉命危送醫，至今尚未脫離險境。26日晚間批踢踢突然有人發文「被刺國中生已經走了？」同時貼出群組對話截圖，透露今（27日）天校方會公布，但至今校方尚無回應。

回顧整起事件，少女到別班時遭該班同學喝斥離開，心有不甘找同年級「乾哥」助陣理論。豈料雙方一言不合，乾哥突拿彈簧刀將對方割喉，受害同學失血過多命危，目前還在昏迷中。

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▲▼批踢踢發文「被刺國中生已經走了？」。（圖／翻攝批踢踢）

▲批踢踢發文「被刺國中生已經走了？」。（圖／翻攝批踢踢）

批踢踢27日晚間一篇發文「被刺國中生已經走了？」，同時貼出對話截圖「剛剛有同學告訴我那位同學已經當天使了」、「說明天（27日）學校會對外公布。」還有人透露「刺人的那個人我國小孩跟他同個班，那時候他還乖乖的結果現在。」

▲▼批踢踢發文「被刺國中生已經走了？」。（圖／翻攝批踢踢）

▲批踢踢發文「被刺國中生已經走了？」。（圖／翻攝批踢踢）

另外網友知道事發學校名稱後感嘆「十幾年前曾在那邊讀過一年，霸凌真的超嚴重的。放學去補習，還有學生在附近公園拿滅火器打其他同學。老師也都是當作沒發生，碰到霸凌仔都不管。」對此爆料目前校方尚無回應，底下許多網友則推文R.I.P悼念。

 
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