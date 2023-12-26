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社會 社會焦點 保障人權

工廠大亂鬥！男遭「鋼釘穿腳+槍射大腿」慘死　16嫌判賠1219萬

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲事發現場十分凌亂。（圖／民眾提供）

記者劉人豪／台中報導

2021年台中大雅區1處工廠發生大亂鬥，管姓負責人與同夥毆打帶人來的連姓男子，還拿槍打他左大腿、鐵釘敲打連男右腳掌，造成連男死亡。刑事依殺人罪判管男有期徒刑17年，民事再判管男及同夥，應連帶給付連男家屬共1219萬4435元。

判決書指出，管男因與連男有財務糾紛，管男於2020年10月24日毆打連男，並限制其行動自由，連男於2021年2月1日反擊，夥同他人進入管男所管理的工廠，持開山刀揮砍管男並以鐵鎚毆擊其頭部，未料管男的人馬返回工廠，管男立即指揮同夥，分別持鐵管、安全帽、撞球桿、木架、鋁棒、鐵管、鎮暴槍、鐵槌等物毆擊連男，拿槍朝連男左大腿射擊1槍，持鐵槌、鐵釘朝連男右腳掌釘打，幾乎穿透右足掌，連男重傷於同日22時55分許死亡。

法院認為，管男等人視生命如草芥，對社會治安及民眾日常生活安全造成重大威脅，台中地方法院依殺人罪判管男有期徒刑17年，其餘13人各判15年6月至13年8月不等。

連男家屬另外提出民事賠償官司，依醫療非用、殯葬費用，及扶養費1016萬6424元，精神撫慰金450萬元，合計共1501萬3983元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方查扣證物球棒、木棍、鐵棒、摺疊刀1把及瓦斯空氣槍2把。（圖／記者白珈陽翻攝）

管男則辯稱，當天是連男夥同十餘人向他尋仇，他頭部及手腳受傷已先陷入昏迷，其他人則逃離現場或起身制伏連男人馬，未參與和連男間鬥毆，無事前謀議而共同造成連男死亡，並表示起因是連男一方不法行為，連男有過失，應減輕賠償金額。

法院認為，管男當時趁著人數優勢，壓制含連男等3人，並且下令「都處理處理把他們打死」，認為管男是共同侵權行為人，應連帶負損害賠償責任。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲嫌犯押送。（圖／民眾提供）

法院審酌，連男因與管男有糾紛，率眾進入工廠毆打管男，後因管男方人數眾多遭壓制後，遭毆打死亡，連男兒子出生不到半年即失去爸爸，連男妻子需自行負擔扶養幼兒之責任，台中地方法院判管男等16人，應連帶給付給付連父、連妻及連子各267萬6141元、713萬7203元及238萬1091元，共1219萬4435元。

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