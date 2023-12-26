快訊／桃園工廠大火！熊熊火焰如煉獄　3名員工受傷送醫

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市龜山區大坑路二段，一處存放石化工業設備之冷媒工廠今(26)日下午4時55分發生火警，火勢十分猛烈、黑煙狂竄，桃園消防局第一大隊共出動55輛消防車、8輛救護車、消防員138人次前往灌救中，另現場共有3名員工受傷，目前已送醫搶救中，詳細起火原因與傷勢還有待釐清。

▲桃園工廠大火，3人送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

由於大量濃煙四處飄散，已影響通行，目前警方緊急針對大坑路二段進行雙向管制，並通知坪頂所協助疏導民眾避免駛入。