創新高！蔣萬安就職滿週年　北市消防成功救回200條人命

▲北市消防局今年OHCA急救存活出院人數首次突破200人，創下歷年新高。。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

鬼門關前搶人！北市市長蔣萬安宣誓台北隊全力打造台北成為「安全、運動與未來」之都，在消防員英勇救人下，今年OHCA（無呼吸心跳）急救存活出院人數首次突破200人，康復出院率及存活率更創歷年新高，未來將秉持著市長理念，推展重要施政，打造安全城市，一起守護市民生命財產安全。

北市消防局表示，今年北市消防局在緊急救護成果上，率先全球推動5G遠距傳輸救護車聯防視訊會診，除榮獲市府創意提案特優獎項，另「優化生命之鏈-PA連結勤務派遣模式」榮獲112年度標竿學習獲選案例優等獎，緊急救護科更榮獲亞洲緊急救護服務「最佳機構獎」，今年OHCA急救存活出院人數首次突破200人，OHCA康復出院率及存活率都創歷年新高。

在智慧安防上，北市消防局救災救護指揮中心119高效能勤務派遣系統，獲得第六屆政府服務獎及IDC 2023台灣區未來企業大獎-智慧城市-最佳數位政策獎以及Go Smart Award 2023入圍等獎項殊榮，該系統自2022年1月1日啟用後，已處理了14萬件報案，並提升了報案訊息的精準度、決策平臺的視覺化、空間定位的即時性和救災救護的品質和效率，以表彰在智能消防領域的創新與成效。



消防局莫局長表示，為消防同仁福利及身心安全，持續充實消防人力、完善勤休制度，朝消防服務人口比1：1,000原則，擴充編制員額至2550人，並積極改善辦公環境品質，於112年度完成木柵分隊、後港分隊、南港分隊、建國分隊及訓練中心大樓等5處整修工程，以強化駐地韌性，同時汰換大直分隊空調設備，降低整體用電量及CO2排放量，為達成「2050淨零排放」共同努力。

▲5G救護車視訊啟用典禮。（圖／記者黃宥寧翻攝）



今年北市消防局在國際交流上辦理了多項活動，出席菲律賓馬卡蒂市主辦的「第15屆城市網災害小組研討會(15th CityNet Disaster Cluster Seminar)」，與各國際城市分享臺北市在數據治理之成果，並接棒主辦113年第16屆城市網災害小組研討會；參加日本東京都主辦之「2023 危機管理會議（Crisis Management Conference 2023）」，分享北市地震災害準備措施，以深化國際合作交流；以及2023亞太城市高峰會、赴美國田納西州密集都市地形演習及德州農工大學化災訓練、日本東京防災綜合訓練、國際城市搜索救援課程、赴日本東京消防廳指揮隊與安全管理參訪訓練暨實習、臺日特殊災難緊急救護實務研討會等等，莫局長要求台北消防要與先進國家大城市紐約、東京相比，首都對首都比，透過國際交流鏈結，來優化北市消防在國際上的深度、廣度。



最後，2024年即將到來，為提升救災效率，維護救災品質，消防局陸續購置紅外線熱影像空拍無人機、消防機器人、救災資訊系統及複合式抬頭顯示器空氣呼吸器組等科技裝備器材，並持續蒐集國內外科技救災裝備器材相關資訊，規劃採購以充實救災量能，保障市民生命財產安全；另修訂北市義勇消防人員編組訓練服勤管理要點，針對北市義消人員編組、招募、訓練、服勤、費用支領、車輛使用、駐地管理、獎懲制度等進行強化管理，提升義消人員福利及加入意願，以強化本市消防戰力。並積極導入AI智能科技及消防應用，以打造快速、有效的消防救災救護服務，為市民創造宜居安全、運動健康與未來智能城市環境持續努力，有效守護臺北市民的生命安全。