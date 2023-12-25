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社會 社會焦點 保障人權

告白不成狠奪命！13刀砍死直銷業務員　3件血衣褲驚藏恐怖過程

▲▼ 。（圖／資料照）

▲黃姓業務員去年10月涉嫌殺害同事施姓男子，遭警方逮捕。（圖／資料畫面）

記者白珈陽／台中報導

全台第一件國民法官案件，黃姓男業務員去年10月間向同事施姓男子告白遭拒，涉嫌猛砍13刀致死案，今（25）日上午由台中地院國民法官開始審理，今天傳喚吳姓女鑑識員警到場作證，檢、辯攻防激烈，針對檢方的陳述、提問，提出異議數十回，讓審判長說出重話「干擾到國民法官資訊接收」，全案將進行5天審理，預計於29日宣判。

檢方起訴指出，2022年10月間，黃姓電商直銷業務員（22歲）闖進同事施姓男子（22歲）租屋處，持刀猛刺施男造成大量失血慘死，黃男一度辯稱是債務分配糾紛，後來檢警攻破心防，黃男坦承對施男有好感，告白遭拒後，購買2把牛排刀潛入施男住處，朝其頸部、胸口猛砍13刀，造成施送醫不治。

今天上午9時30分進行國民法官審理，檢察官陳隆翔進行開審陳述時，向6名國民法官稱死者「正屬黃金歲月、應當實現夢想的年紀，生命卻被停止了」，接著指出起訴內容，說黃男因對施男抱有好感、告白失敗，竟向鎖匠打了施男住處鑰匙，再持2把各為24.5公分的牛排料理刀，於去年10月19日前往其租屋處，但當天施未返家；翌日黃男再次前往並躲藏在廁所，待施男返家後雙方發生爭執，黃明知肺臟、動脈、靜脈是人體重要器官，仍砍刺施男至少13刀，造成施男大量出血，最終送醫不治。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃姓男業務員將同事施姓男子猛砍13刀致死，今天國民法官開庭審理。（圖／記者白珈陽攝）

辯方律師黃致豪陳述時，稱檢方為「可敬的對手」，強調本案爭點是「黃是否懷有殺意？還是僅是失手？（意即過失致死）」，黃男否認有殺人意思。

辯方出示製作的PPT，標題是「案件大綱、證據地圖」，提到相關的法律見解、黃姓被告的精神鑑定調查，檢方以還未達交互詰問程序為由，稱「內容超越地圖、到海的另一端，超出開審陳述範圍，已到辯論程度」，向法官提出異議，審判長唐中興認為有理由，要國民法官不參考。

審理至綜合證據說明階段，檢方傳喚案件的鑑識人員吳女到場作證，吳女說她曾做過「血跡噴濺型態」的相關論文，有碩士學歷，對於本案到場做過3次勘查，發現現場有「飛濺型」、「踩踏型（血鞋印）」、「觸摸型（血指印、掌印）」等血跡。

她出示案發現場的相片，說明現場有4件衣服，其中3件分別是灰色上衣、藍色POLO衫，以及一件黑色外套，這3件均是死者衣物，灰色上衣被丟棄在房間角落，藍衣、黑色外套則被放在床上。

吳女指出，灰色上衣背部有一處約3公分的破洞，但死者遺體有多處傷口，破洞與傷口數目不一致；藍色、黑色衣物則有數處破洞，她以經驗及現場跡證來看，認死者應是先是穿著灰衣遭刺一刀後，換上藍、黑衣服，再被刺中多刀。針對藍衣、黑外套被放置床上，吳女說，那是救護人員到場後，將死者衣物褪除進行急救，才將衣物放在床上。

然而，若黃男無殺人意圖，先刺了施男一刀後，為何要在施已受傷的情形，待其更換衣物後，又瘋狂持刀亂砍？又依常理判斷，施遭刺傷後，為何能冷靜換下血衣，再穿上另一套衣物？

是否施返回住處時，本就穿著灰、藍、黑色等3件衣物，與黃發生爭執並遭刺傷後，原想轉身逃跑卻被黃拉回，過程中灰衣先被拉扯脫下，餘下藍色襯衫及黑色外套，再遭黃追砍？詳細案發過程，有待檢方提出進一步證據，加上6名法官的見解，才能辨明。

另外，檢方出示敏感證物時，含有死者的傷勢畫面，遭牛排刀割開的傷處，皮開肉綻、傷口極深，審判長數度詢問到場聆聽的家屬是否需先離席，家屬起先表示不用，但後來疑因不忍再見相關遺體畫面，暫時離席，約10分鐘後才又回到庭中。

▲▼ 。（圖／資料畫面）

▲黃男一度辯稱是債務分配糾紛，後來檢警攻破心防，黃男坦承對施男有好感，告白遭拒後，購買2把牛排刀潛入施男住處，朝其頸部、胸口猛砍13刀。（圖／資料畫面）

期間，辯方多次以「檢出示的房間圖為3D合成圖，有放大效應無法明辨真正現場」、「血跡飛濺與被告有無殺意無關」等語，向法官提出超過10次異議，法官大多數均以無理由駁回，其中辯方也針對吳女的學經歷提出異議，認為與案件無關，法官則以「干擾到國民法官資訊接收、判斷」將其駁回。

最後辯方向吳女提問，她在鑑識過程的責權是什麼？吳女回應，是拍照、蒐證；辯方問有否參與解剖？是否能根據現場跡證判斷被告懷有殺意？吳女說，沒有，不能判斷。

辯方再問，有辦法排除死者案發當時，有無上前抓取或奪取刀刃？吳女稱，沒辦法。辯方認為，吳女並無親身在場，被告的證詞也非吳親口所問，未有親身見證；對此，檢方無意見。

今天交互詰問程序於中午12時許結束，將連續開審5天，接下來將傳喚房客吳姓男子、救護人員、雙方友人黃姓男子、以及法醫饒宇東到庭作證，全案預計29日上午9時30分宣判。

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