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大陸 大陸焦點 特派現場

吞下一顆草莓！36周孕婦「當場噴血1000ml」…險母子雙亡

▲▼孕婦,懷孕,生產,分娩。（圖／CFP）

▲孕婦吃一顆草莓險些母子喪命。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一孕婦娜娜（化名）已經懷孕36周，近日只是吃了顆草莓，沒想到卻口噴鮮血，差點母子雙亡。當時，她吃完一顆草莓，身體立馬起反應，衝進厠所噴出一口鮮血，察覺不對急忙趕往醫院，期間累計噴出近1千毫升的鮮血，場面相當驚悚。

據《潮新聞》報導，娜娜自懷孕後，便出現孕吐症狀，這種「孕吐」幾乎每天相伴，偶爾嘔吐物還帶有一絲鮮血，但一想到馬上就要「卸貨」了，她也沒放在心上。

最近剛到草莓上市的季節，老公特意買了又大又紅的草莓帶回家。可能是剛從戶外拿進來的草莓有些冰涼，剛下肚，娜娜就感覺不對，立馬跑進廁所，緊接著噴出一口鮮血。

小倆口急忙打車到醫院，結果剛一進急診室，娜娜又是一口鮮血吐在地上，出血量估計有近1千毫升，接診醫生都嚇壞了，醫生高度懷疑，娜娜可能遇到了兇險的「消化道出血」，之後她被緊急送往杭州市第一人民醫院急診科。

急診科醫生發現，此時娜娜肚子裡的寶寶也出現胎心不穩，如果不盡快做剖腹產手術，可能大人小孩都保不住。

幸好孩子已接近足月，已發育得差不多，小倆口立即同意接受剖腹產手術。沒想到，孩子出生後既沒有呼吸也沒哭聲，醫生立即為孩子進行插管通氣和胸外按壓，這才轉危為安。

媽媽這邊情況也不樂觀，醫生用胃鏡尋找消化道出血點，內鏡下發現食管下段到賁門有2處長約3公分的撕裂口，深達肌層，伴活動性出血，術中診斷為「食管賁門黏膜撕裂綜合征」。在全體醫護人員的共同努力下，娜娜的血止住了，寶寶也有了呼吸心跳，母子二人目前都已脫離生命危險。

醫生表示，食管賁門黏膜撕裂綜合征，是由於劇烈、頻繁的噁心或嘔吐，導致腹內壓力驟然增加，造成食管遠端或賁門處的黏膜或黏膜下層撕裂，引起上消化道出血，「若產婦在懷孕期間發現有吐血、嘔血或出現血色大便，定要警惕消化道出血，請儘快就診，確保產婦與孩子的安全。」

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