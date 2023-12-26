米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

▲台中市政府食安處查出連鎖泰式料理餐廳「NARA Thai Cuisine」中友店青辣椒農殘超標60倍。（圖／翻攝NARA Thai Cuisine官網）



記者許權毅／台中報導

社群網路風潮下，許多民眾透過網路找尋推薦美食。台中市食安處今年執行「媒體網紅推薦熱門餐飲業者」及「特色美食餐廳」專案，查出北區中友百貨內一間連鎖泰式料理餐廳「NARA Thai Cuisine」，青辣椒有農藥「撲克拉」殘留，超標60倍。該店在Google上千則評論達4.4顆星，餐廳還曾三度獲得米其林推薦，北區店去年也被查出冰塊不合格。

中市食安處公布今年「媒體網紅推薦熱門餐飲業者」及「特色美食餐廳」稽查專案，查核轄內35家餐飲業者的作業環境衛生、人員衛生、文件紀錄及食品標示等，另抽驗 48件食材產品，其中1件青辣椒農藥殘留不符規定、4家業者未投保產品責任保險，均已依法處辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼NARA Thai Cuisine今年除了青辣椒農殘超標，涼拌青木瓜也不合格，複查才通過；去年則是冰塊不合格 。（圖／翻攝食安處，點圖可放大）



其中，農藥殘留不符規定的店家，是北區知名泰式料理「NARA Thai Cuisine」青辣椒農藥殘留超標，檢出撲克拉（Prochloraz）達0.6ppm，撲克拉僅限量0.01ppm以下，等於超標60倍。食安處表示，已立即要求業者停止使用，並移源頭所轄機關處辦，依食安法可開罰6萬到2億元罰鍰。

據查，NARA Thai Cuisine是去年度就不合格的業者，去年9月被查出冰塊不合格，今年10月先是被查出涼拌青木瓜絲不合格，11月複查才合格。但青辣椒抽驗結果不合格，食安處已經溯源至桃園朝敏果菜批發行，移所轄機關處辦。

▲食安處此處還查出4間餐廳未依規定投保。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



食安處說，此次專案針對異國國特色料理、米其林指南、美食節目、必比登及網紅推薦等名單，查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範(GHP)準則、標示、保存來源文件、定型化契約和產品責任保險等。

食安處說明，有4家業者「小聚哉麻醬館、二分之一泰式小館、紫壁栽手作食與茶、地坊餐廳」等4間餐廳，未依規投保產品責任保險，已處3萬元罰鍰。

食安處指出，本次專案加強抽驗業者供應的即食食品、食用冰塊、調味醬、生鮮蔬果、生鮮畜肉及咖哩粉等，分別檢驗衛生標準、食品添加物、農藥殘留、乙型受體素及環氧乙烷等項目；業者常見衛生缺失包含未出示食品從業人員體檢報告、食材或食品未離地置放等項目，經限期改正皆已複查合格。