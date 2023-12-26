台中耶誕嘉年華衝破60萬人次！　民眾搶拍LINE FRIENDS

▲台中耶誕嘉年華「2023台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂」活動期間吸引60萬人次造訪。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中耶誕嘉年華「2023台中好甜，LINE FRIENDS好友來樂」引爆佳節熱潮，15日開幕至今吸引超過60萬人次造訪，將站前火車站及綠柳川擠得水洩不通，平安夜更是人山人海，民眾紛紛與LINE FRIENDS明星們搶拍合照打卡。活動將於1月1日結束，還想享受佳節氣氛的民眾要好好把握這最後一個星期。

台中市政府新聞局表示，2023台中耶誕嘉年華進入倒數階段，邀請民眾把握機會，一起到耶誕嘉年華歡樂過耶誕，活動自12月15日至1月1日於舊台中火車站前廣場、綠川及柳川水岸廊道登場，舊台中火車站前廣場有約4公尺高的熊大與兔兔與高達16公尺的「甜蜜音樂盒」耶誕樹，是民眾停留最久的燈區之一，而綠川也有節慶氛圍滿滿的天使祝福景點，每個燈區都讓民眾拍好拍滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼平安夜人山人海。（圖／台中市政府提供）

這次活動亮點為柳川展區的水舞秀「珠寶盒劇場」，迴響熱烈、場場爆滿，展演時間還沒到，兩側水岸廊道及上方人行道景觀平台就已擠滿了人潮，只為一睹可愛的LINE FRIENDS明星熊大與兔兔，與現場燈光、音樂及柳川河水展現可愛又浪漫的水舞表演，一起進入光影交織的夢幻境界中，許多民眾看完都反映意猶未盡。

新聞局提醒，活動人潮眾多，民眾應注意安全，留意腳下路面，參觀時請勿推擠，也請勿於行人通道停留，並配合現場廣播及工作人員引導，一起開心玩樂平安回家，度過最歡樂甜蜜的耶誕節。