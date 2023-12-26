宣布3度調薪！　崑山科大穩健辦學獲肯定與全校共享成果

▲崑山科技大學26日也為全校教職員工送上新年大禮，宣布第3度調薪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院宣布自2023年元旦起調漲公立大專校院教職員工薪資後，崑山科技大學26日也為全校教職員工送上新年大禮，宣布除專任編制內教職員工的本俸（含職員專業加給）、專任職員比照軍公教加薪4％外，助理教授級以上學術研究費調整15％，講師級學術研究費則調整4％，這是第3度調薪。

崑山科大辦學績效佳，多年來屢獲教育部補助，挹注經費支持辦學，除了連續12年榮獲教育部教學卓越計畫、連續5年榮獲典範科大計畫，自2018年高教深耕計畫推動以來，歷年共獲得近11.5億的高額補助，總經費榮登全國私立科大最高，使得每位學生平均受益度蟬聯私立科大全國第一。即便面臨少子化，仍能爭取政府機關補助、承接產學研究計畫、辦理推廣教育、對外募款等，近2年來校外經費挹注均維持佔總收入近5成，辦學成效優良皆獲得各界肯定，因此能年年更新學習設備與校內實習場域，維持招生優勢，為企業打造優質人才，穩健經營技職老招牌。

不僅如此，崑山科大為減輕學生負擔及協助學生安心就學，每年投入學生獎助學金支出均超過1億元，也連續多年凍漲學雜費，維持雲嘉南區私立科大學雜費最低的招生優勢，更建置「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」、「織物染整及印花類產線基地」、「國際咖啡認證中心」、「時尚藝廊」等15間類產線基地與教學場域。除了來自教育部的官方補助，崑山科大鏈結企業、挹注產業界資源的能量不容小覷，與超過3700家廠商建立產學夥伴關係，2023年度再次榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位，該校已連續9度蟬聯此榮譽，更2度獲得私立科大第一，實屬不易。

崑山科大李天祥校長表示，即便少子化浪潮的衝擊，該校建立明確的辦學特色與自我定位，發揮產學合作強項並優化學生在學教育，建立以台南地區「好就業、就好業」的科技大學形象，根據104人力銀行調查，該校畢業生平均薪資中南部私立科大第1，《遠見雜誌》調查2023技職大學30強，該校為全國私校TOP10，無論是產學、競賽、專利或各項成果，在全校師生的努力下，建立成功的技職品牌。崑山科大長期將教職員工生視為學校進步的最大資產，此次調薪，除了感謝董事會全力支持外，亦感念教職員工平常的辛苦付出，一起共享經營成果，相信全校在此激勵上，更能上下全體一心，持續為培育技職人才努力。