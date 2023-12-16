展現學習能量　嘉藥粧品系「謎粧•迷境」畢業成果發表

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系第27屆畢業成果展，於15、16日在校內演藝廳，隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系第27屆畢業成果展，於15、16日在校內演藝廳，隆重登場，以「謎粧•迷境」為主題，透過謎樣妝容帶您進入迷失的境界，現場除了動態展外，也陳設同學靜態的成果，成果展作品豐富，充分展現學生多元的創作能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

動態成果展以「謎粧•迷境」為主題，其作品從服裝、飾品、髮型及妝容等設計，都是出自學生之手，集結四年所學的心血，在發表會之時一舉展現出來，「時空幻境」以童話故事為主軸，搭配奢華服裝打造時空幻境的視覺饗宴。「心鏡」以塔羅牌裡面的各個元素、符號以及象徵意義為發想，顛覆以往動態展走秀模式，改以舞台劇方式呈現，透過問與答的方式及肢體表演呈現生命階段的成長過程。

「塑淨」則以環保議題為主軸，以歌舞劇方式呈現，敘述一位男孩的海洋冒險故事，期望喚起人們對環境議題的關注，劇中歌曲由組員李悅齊剪接編曲。以十二生肖為主題的「憶古傳說」，則融合傳統文化與現代思維，為十二生肖重新賦予現代感的生動造型。

靜態展精彩細膩，涵蓋了粧品領域的三大要素：研發、行銷、與整體造型設計。整場展覽共展出88件令人驚艷的作品，包括師生攜手打造的創新化粧品技術、原料與產品，精心呈現的靜態彩妝圖紙、對消費者行為深入探討的研究成果，具前瞻性的化粧品創意行銷策略，另外，靜態展示的一大亮點便是動態展演舞台上獨特設計與製作的服裝造型及頭飾道具。現場更呈現了精油香水調香獲獎14件作品，為整場展覽增色不少。參觀民眾將在這次動靜態展覽中體驗到化粧品領域的多元魅力，不僅是科技創新的展現，更是對於藝術與時尚的完美結合，讓人留連忘返，深刻感受到化妝藝術的無窮可能。

嘉藥粧品系主任梁家華表示，粧品系提供全方位粧品學習環境，學生不僅能深入專業知識，還可根據興趣選修研發、美容保健或時尚造型等模組課程。此次的畢業成果展不僅展現應屆畢業生專業技能，更帶來華麗與時尚的視覺震撼，為學生大學生涯留下難以忘懷的回憶，也為未來進入職場做好萬全準備。