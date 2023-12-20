醫起搶救守護食在好安心　台南市衛生局展現年終成果

▲台南市衛生局為加強宣導今年醫事、食品安全相關業務，20日在台南老爺行旅舉行2023年終記者會林森場，衛生局長蘇世斌率員展現台南市維護市民健康的決心。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局為加強宣導今年醫事、食品安全相關業務，20日在台南老爺行旅舉行2023年終記者會林森場，衛生局長蘇世斌率員展現台南市維護市民健康的決心。

衛生局指出，台南市政府支持成大醫院建置「提升急性腦中風轉診品質計畫」，推動急性缺血性中風病患之治療品質，特別是大血管阻塞病患，能盡快接受動脈血栓移除治療。成大醫院由宋碧姍醫師主導團隊建置『提升急性腦中風轉診品質計畫』，藉由該計畫之推動，改善急性大血管阻塞病患之轉診效率。成大醫院宋碧姍醫師表示，該院中風中心與成功大學醫學工程研究所林哲偉教授團隊自2020年開始研發『大台南地區急性中風病患轉診系統』，希望建置一個資訊安全的環境，有效率並系統性進行急性中風病患轉診，便捷轉診效率，在第一時間搶救急性缺血性腦中風病患，降低失能的程度。

該系統自2021年10月正式投入台南區急性中風轉診網絡，供台南市中重度急救醫院進行有需要進行動脈血栓移除治療評估之病患轉診使用；該系統之使用，加速轉診效率30％、提升病患接受關鍵檢查效率30％、提升接受動脈取栓比率30％、加速動脈取栓執行時間30％、提升病患良好預後30％。



掌握急性期的黃金治療期可以有效延緩失能狀況，提高病人的生活品質，期望在衛生局、消防局以及台南市所有投身於急性中風照顧的醫療人員的努力下，透過系統性的轉診，讓台南急性中風區域聯防得到良好的發揮，並進一步搶救急性腦中風病患。

另，為推動台南市食安五環政策，衛生局擔任推動台南市「食安五環政策」主政總窗口，從上游進行源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任、鼓勵全民監督食安。台南市於2019年及2022年食安五環改革政策計畫「計畫執行績優」皆榮獲第1名，共獲得獎勵金2762.5萬元，為六都組唯一連續兩屆榮獲第1名之縣市。

為提升食品業者知能，強化自主管理能力，衛生局推動食安體系計畫，辦理食安管理宣導說明會、食品業者現場輔導、維護並擴充食品安全系統平台，以及辦理南台灣食安論壇；2023年績效指標執行成果包含台南市食品安全管理平台擴充比率達100％、食品業者現場輔導650家、衛生優良店評核92家、特色商圈食品業者訪查84家、食品業者登錄服務24家、食安管理宣導說明會1007人次。