花蓮小農打造有機王國！影片成果發布會　見證辛勤付出

▲別開生面的有機農業月旦講堂及小農影片成果發布會，吸引眾多農友及媒體代表參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府4日於縣府大禮堂舉辦一場別開生面的有機農業月旦講堂及小農影片成果發布會，縣長徐榛蔚在農業處長陳淑雯陪同下親自出席，此次活動旨在透過影片宣傳，擴展花蓮有機農產品市場，促進在地小農及其產品的行銷。現場吸引了眾多農友及媒體代表參與，為花蓮的有機農業發展注入了新的活力。

▲透過農業宣傳短片的形式，向大眾介紹花蓮獨特的有機農產品。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮是擁有全台最大有機面積的「有機王國」，感謝所有農友的用心，將農業品牌一步步建立，讓花蓮有機農業的口碑逐漸深植在大眾心中。這次的有機農業月旦講堂暨小農影片成果發布會，見證了有機小農的辛勤付出和媒體的影響力，因應之後不定的極端氣候，更需要攜手合作，一起努力推廣花蓮有機農業。

有機小農影片成果發布會在活動期間展示了由專業團隊拍攝製作的10位花蓮有機小農的短片。這些影片生動地呈現了小農們辛勤耕耘的一面，並透過農業宣傳短片的形式，向大眾介紹花蓮獨特的有機農產品，期望進一步提高消費者對當地農產的認識和信任。

▲花蓮縣長徐榛蔚（左）頒贈《上下游新聞》資深記者蔡佳珊感謝狀。

「假有機還是假新聞？農業記者解讀真假有機迷思」是本次講座的主題，由《上下游新聞》資深記者蔡佳珊擔任講師。蔡佳珊以筆從農，具有豐富的編輯與報導經驗，曾任職於多家知名媒體，並獲得多項新聞獎項的肯定。她深入剖析了有機農業在媒體中的片面形象，區分了充滿希望的正面案例和被檢出農藥的「假有機」。同時，她分享如何利用傳媒角色深化有機農業的真正價值，引起與會者的熱烈討論與思考，為有機農業的發展指明了方向。