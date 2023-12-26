能源政策被質疑　賴清德：法律規定2025年核三2號機一定要除役

記者皮心瑀／台北報導

針對外界所質疑的能源政策，民進黨總統候選人賴清額26日在第二場政見發表會上表示，是因為法律規定台灣的核能發電廠第三廠第二機組一定要在2025年除役，總統蔡英文才順勢提出2050非核目標的計畫，並不是核能基礎還能運轉當中把它中斷，不過這樣的說法讓民眾黨柯文哲批評，明顯在誤導全國民眾。

▲2024總統政見發表會，民進黨賴清德發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

賴清德在政見發表會上說，蔡英文是台灣史上第一個推動能源轉型的總統，2016年以前，燃煤比例非常高，所以蔡英文提出減煤，再用天然氣暫時性替代，另外也看到法律規定2025年台灣的核能發電廠第三廠第二機組，一定要在2025年除役，就順勢提出2050非核目標的計畫，並不是核能基礎還能運轉當中把它中斷。

賴清德說，核能機組停止後，民進黨大力發展綠能產業，去年綠能發電占比10％，超過核能發電5%，只要持續推動綠能產業發展，一定可以解決氣候變遷下，產業面臨的各種問題。

柯文哲則在會後記者會上說表示，賴清德的回答是在誤導，賴清德說核電廠時間到了，才把它停掉，「問題是核電廠是可以延役的，今天是因為民進黨不延役，核電廠才停掉，所以這條我覺得剛才賴清德是禁不起科學上的考驗，他是很明顯在誤導全國民眾。」