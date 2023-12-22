東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

記者洪巧藍／台北報導

東京最近發布A型鏈球菌感染疫情警報，這段期間又是國人赴日旅遊旺季，是否要提高警戒？疾管署發言人羅一鈞今（22）日表示，初步瞭解當地疫情已經達到最高點，上周已經有下降趨勢，由於A型鏈球菌咽喉炎並非法定傳染病，且以輕症為主，目前不會針對東京發布旅遊疫情警戒，但還是提醒民眾前往日本，注意戴口罩、洗手等衛生措施，若有上呼吸道症狀要就醫評估。

羅一鈞說明，根據東京都傳染病資訊中心12月21日發布疫情周報，第五十周（12/11~12/17）當地A型鏈球菌咽喉炎就診人次處於相對高點，由當地500間定點院所通報病例數為1579例，但已經比前一周的1631例下降。

疾管署會密切監視日本當地衛生單位發布的資訊，目前國內根據定點醫師回報觀察情形，目前沒有感染明顯增加的狀況，會持續監測國內狀況。

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▲日本東京出現A型鏈球菌疫情，而且首度發出流行警報，資料照。（圖／記者蔡玟君攝）

根據疾管署資料，Α型鏈球菌是兒童常見的細菌感染症，好發於3到15歲的兒童，一般藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約1到5天不等。臨床表現包括：發燒、化膿性扁桃腺炎、草莓舌、摸起來如砂紙般粗糙的皮疹，後期會出現皮膚脫屑的現象。

感染科權威、台大醫院兒童感染科醫師黃立民說明，A型鏈球菌是上呼吸道常見細菌，屬於飛沫感染，以幼稚園兒童最容易得到，主要是會引起扁桃腺發炎，也是鼻竇炎、中耳炎併發細菌之一，過去還會擔心引起兒童風濕性心臟病、腎臟發炎等併發症，所幸現在抗生素使用方便，只要醫師給予藥物治療效果就很好。

羅一鈞指出，Α型鏈球菌沒有疫苗，感染後需使用抗生素進行治療，提醒前往日本民眾，如果有上呼吸道症狀要就醫接受醫師診治。黃立民則表示，由於疾病好發在兒童，民眾前往日本如果大部分都碰到成年人，且都有戴口罩，風險就會降低。