　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

記者洪巧藍／台北報導

東京最近發布A型鏈球菌感染疫情警報，這段期間又是國人赴日旅遊旺季，是否要提高警戒？疾管署發言人羅一鈞今（22）日表示，初步瞭解當地疫情已經達到最高點，上周已經有下降趨勢，由於A型鏈球菌咽喉炎並非法定傳染病，且以輕症為主，目前不會針對東京發布旅遊疫情警戒，但還是提醒民眾前往日本，注意戴口罩、洗手等衛生措施，若有上呼吸道症狀要就醫評估。

羅一鈞說明，根據東京都傳染病資訊中心12月21日發布疫情周報，第五十周（12/11~12/17）當地A型鏈球菌咽喉炎就診人次處於相對高點，由當地500間定點院所通報病例數為1579例，但已經比前一周的1631例下降。

疾管署會密切監視日本當地衛生單位發布的資訊，目前國內根據定點醫師回報觀察情形，目前沒有感染明顯增加的狀況，會持續監測國內狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼東京車站一番街，東京旅遊，日本旅遊，日本自由行，東京自由行，日本地下街，東京地下街，東京地下商店街，日本地下商店街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本東京出現A型鏈球菌疫情，而且首度發出流行警報，資料照。（圖／記者蔡玟君攝）

根據疾管署資料，Α型鏈球菌是兒童常見的細菌感染症，好發於3到15歲的兒童，一般藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約1到5天不等。臨床表現包括：發燒、化膿性扁桃腺炎、草莓舌、摸起來如砂紙般粗糙的皮疹，後期會出現皮膚脫屑的現象。

感染科權威、台大醫院兒童感染科醫師黃立民說明，A型鏈球菌是上呼吸道常見細菌，屬於飛沫感染，以幼稚園兒童最容易得到，主要是會引起扁桃腺發炎，也是鼻竇炎、中耳炎併發細菌之一，過去還會擔心引起兒童風濕性心臟病、腎臟發炎等併發症，所幸現在抗生素使用方便，只要醫師給予藥物治療效果就很好。

羅一鈞指出，Α型鏈球菌沒有疫苗，感染後需使用抗生素進行治療，提醒前往日本民眾，如果有上呼吸道症狀要就醫接受醫師診治。黃立民則表示，由於疾病好發在兒童，民眾前往日本如果大部分都碰到成年人，且都有戴口罩，風險就會降低。

ET快訊
太冷！攤商胸痛倒地猝死　家人悲喊：他沒心臟病史
TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分
韓男歌手爆「偷拍18女私密片」！　4身分線索曝光
Joeman買特斯拉「1功能在台灣有啥屁用」　4個月後才用服
《紅白》卡司預告驚見大咖女團！　粉絲暴動
赴日注意！　日本入境手續變了
班導猥褻強摸高中女生！　狼師囂張嗆：我快退休了不怕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2低溫」　下探9度　

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

陸夫妻街頭爆衝突引圍觀　路人合唱《後來》幫解圍

寒流仍持續！專家示警「入夜後迎第2低溫」　下探9度　

東京爆「A型鏈球菌」疫情！羅一鈞分析風險：不會發旅遊疫情警戒

與女友激戰　室友躲門外偷聽「手伸進褲子」！他崩潰錄下全程

陸解禁石斑魚「僅7家養殖場放行」　農業部喊話：勿分化台灣漁民

癌症第5大死因！攝護腺癌早期症狀不明顯　醫：排尿困難需留意

狂中彩券＋抽獎！他看命盤解析「中獎體質」　網嘆：我是絕緣體

「就學服役3+1」被批有漏洞　教長：有把關機制「滾動修正問題」

寒流+跨年雙不利因素！羅一鈞：明年第1周「呼吸道病例恐激增」

過年恐沒火車搭！台鐵產工連署「依法休假」　衝擊公司化首個疏運

梵蒂岡教廷文化教育部核准　藍易振接任輔仁大學新校長

藝術魂上身！美短「畫出一條屎路」　奔放構圖驚呆萬人：太有才

青海地震災區挖出一家五口　三成人用棉被抱著兩名孩子一同遇難

爭取3億經費補助交通船汰舊換新　台東盼首艘明年投入營運

直擊／侯友宜回嘉人氣爆棚！　朴子綿延1公里支持者不斷沿街放彩炮

市場攤商清晨低溫中理貨倒地猝死　家人悲痛喊：他沒心臟病史

謝承均曝新歡「19年前就認識」！　曬合照引「前女友」吃味留言

iPhone 14四折、舊機三千有找　德誼特賣會開賣2小時搶空

SCFI本周上漲14.77%創今年最大漲幅　地中海線漲逾三成

TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分點　

23歲妹肚子一天天隆起...激似懷雙胞胎孕婦！醫驚見「21公斤腫瘤」

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

不是湯圓！　今天冬至「吃1物」可開運

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

妹子抓哥吉拉結帳！感應扣款「霸氣叫了」

「男主管+2女」出差睡2周　全場綠了：好噁心

路邊驚見「42萬支票」！內行揭恐怖真相

冬至要來了！3生肖財運旺炸　買彩券「中獎機率」暴增

即／太平山清晨積雪約1公分　夢幻美景遊客嗨了

寒流今晨爆發！明天全台甩雨　下波冷空氣周日殺到

寒流還沒結束！　鄭明典提醒1地區今晚更低溫

更多熱門

相關新聞

50多歲男「打4劑」仍染新冠過世！葉克膜搶救無效

50多歲男「打4劑」仍染新冠過世！葉克膜搶救無效

新冠疫情略升！疾病管制署今（19）日公布上周增258例新冠確定病例，另有32例死亡，包括一名50多歲男性，雖曾接種4劑新冠疫苗、去年也曾確診，但今年未接種XBB疫苗，於上月中旬確診新冠，收治住院20多天，中間曾用葉克膜搶救，仍不幸過世。近期國際間JN.1變異株占比竄升，疾管署副署長羅一鈞分析，JN.1有潛力成為下波主流病毒株，疫情升溫時間點推估在1月中下旬。

病毒在轉換！羅一鈞示警2現象

病毒在轉換！羅一鈞示警2現象

30多歲男流感重症　加護插管搶救2天死亡

30多歲男流感重症　加護插管搶救2天死亡

間隔18年再爆「瘧疾」死亡！50多歲男曾去奈及利亞

間隔18年再爆「瘧疾」死亡！50多歲男曾去奈及利亞

日孩童呼吸道感染創十年新高　事態異常

日孩童呼吸道感染創十年新高　事態異常

關鍵字：

A型鏈球菌疾管署

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面