JN.1佔美國近半數病例「2周翻倍」！　全球新冠確診數增52%

▲ 民眾對打疫苗、戴口罩意願降低。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球新冠確診數近4周來增加52%，新變種病毒JN.1被世界衛生組織（WHO）列為「需留意變異株」，已在全球41國現蹤，感染人數在冬季恐怕進一步上升，目前佔美國整體病例逾44%，令人憂心的是接種疫苗和戴口罩的民眾銳減。

綜合《金融時報》等外媒，JN.1為Omicron亞變種，刺突蛋白上有一種額外突變，而據美國疾病管制與預防中心（CDC）本周的估計，這支病毒目前佔全美病例的44%以上，傳播範圍在短短2周內翻了一倍。

美國俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心傳染病學副教授馬爾韋斯圖托（Carlos Malvestutto）指出，疫情高峰過後，美國採取接種疫苗和戴口罩等預防措施的民眾急劇減少，「過去幾月來，我在醫院裡見到的每名新冠感染者都沒有接種最新的疫苗。」

CDC數據顯示，美國上周因新冠住院的人數較前一周增加10.4%，但仍低於去年同期30%，死亡數也明顯降低。馬爾韋斯圖托說明，JN.1住院和死亡率不像Delta病毒流行期間出現爆炸性增長，但確實有所上升，隨著流感季節到來和呼吸道融合病毒（RSV）流行，由於民眾大多聚集在室內，JN.1感染人數預料也將增加。

根據世衛組織，全球新冠確診數過去4周以來增加52%，期間通報的新病例超過85萬起，死亡數逾3000人，不過較28天前減少8%。

由於JN.1在全球迅速傳播，世衛19日將這支病毒列為「需留意變異株」（variant of interest），在法國、美國、新加坡、加拿大、英國及瑞典等41國皆出現病例。根據現有證據，JN.1對全球公衛構成額外風險的可能仍低，但隨著北半球冬季到來，確診數可能進一步上升。