新冠「併發症、死亡」雙創新高　羅一鈞：JN.1明年一月中成主流株

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情拉警報！疾病管制署今（26）日公布最新疫情監測，新冠併發症上周增326例，創4個月來新高，死亡增37例也是創9周以來新高。副署長羅一鈞指出，本土JN.1近四周佔比升至9%，估計一月中旬將成主流株，呼籲民眾儘速接種XBB疫苗。

疾病管制署今（26）日公布國內上周（12/19-12/25）新增326例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（12/12-12/18）新增259例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗。另上周新增37例死亡病例，較前一周新增32例上升，新增死亡個案中97%未接種新冠XBB疫苗。

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疾管署說明，近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （73%）為多，其次為JN.1 （9%）及XBB.1.9.1 （6%）等；境外檢出病毒株以EG.5 （44%）為多，其次為JN.1 （39%）及BA.2.86 （6%）等。世界衛生組織（WHO）於12/13 將JN.1列為需留意變異株（variant of interest，VOI），迄已有41國/地區報告該變異株，全球自10月下旬3.3%上升至12月上旬的27.1%，其中以新加坡、法國、瑞典、英國、美國及加拿大等國占比快速上升。依現有證據顯示，JN.1可能具有較高免疫逃脫性及傳播力，惟疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。

疾管署表示，國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者占78%；死亡個案中65歲以上長者占90%；今（2023）年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%。

依最新荷蘭研究顯示新冠XBB疫苗預防長者新冠重症效果高達七成以上，考量新冠可能在冬季再度升溫，且接種疫苗後約需2周後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

國內新冠XBB疫苗已累計接種76.9萬人次，近七日（12/19-12/25）接種人次6.86萬為2個月來單周新高，亦較前期（12/12-12/18） 5.1萬人次增加34.5%。12月25日接種數12,964更創2個月來單日新高，顯示民眾接種意願持續升高。

疾管署呼籲，年末聚餐及跨年活動參與人數眾多，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。