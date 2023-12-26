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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴競總三問侯友宜：凱旋苑切割門牌為逃房屋稅？

▲▼賴清德、蕭美琴競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍。（圖／賴清德、蕭美琴競選總提供）

▲賴清德、蕭美琴競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍。（圖／賴清德、蕭美琴競選總提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

針對侯友宜至今仍將凱旋苑包租公質疑，推託給妻子和新壽公司一事。26日賴清德競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍召開「三問侯租公」記者會，回顧侯友宜對包租公議題所找的藉口外，也在現場提出三問侯友宜，呼籲侯友宜正面回應凱旋苑每年收租多少？每年繳多少稅？為何不敢公布租約？並且要求侯友宜出面說清，不要一邊喊居住正義，一邊大漲租金不公不義。

陳世凱表示，侯友宜的文大包租公爭議，從過去的大群館99間門牌，再到現在的凱旋苑，疑似為了避稅變成103間門牌，租金還暴漲5倍，至今仍沒有向外界清楚說明。陳世凱質疑，透過又昱公司管理的凱旋苑，到底有沒有繳房屋稅？每年到底繳了多少稅？侯友宜資產多到需要用公司管理，又是否禁得起社會檢驗？

陳世凱表示，在大群館受質疑時，侯友宜先推說是「娘家的」事情，後又變成「太太的」，如今再被爆料管理的又昱公司，根本就是「女兒的」。侯友宜的凱旋苑和管理公司在妻子和女兒間轉換，究竟是為了什麼？陳世凱強調，侯友宜出事就是切割自己的家人、全部推給妻女，根本就不敢面對自己喜當包租公的事實。

陳世凱指出，國民黨的副總統候選人在受訪時大剌剌表示：「覺得貴可以不要租」。這難道是國民黨面對居住正義的態度嗎？無視學生在學校周邊選擇稀少，說出「沒人強迫你租」這種話，「趙子龍」趙少康要救阿斗，就可以用晉惠帝的話嗎？

▲▼賴清德、蕭美琴競選總部發言人陳世凱、戴瑋姍。（圖／賴清德、蕭美琴競選總提供）

戴瑋姍表示，侯友宜一邊提學費補助政策，一邊則爽收學生租金，還要一邊高喊居住正義，根本就是不折不扣的雙面人！她重轟，凱旋苑的租金從一學期的18200元，調漲為一個月16000元，相當於一學期要96000元，漲價5倍。一個學期住宿費比學費還貴，完全就是吸血鬼。

戴瑋姍也質疑，侯友宜租金收入因透過空殼公司又昱公司管理，2011到2017年間涉嫌逃稅2070萬元，後轉以新壽公司（新壽公寓大廈管理維護公司）處理，額度則更不為人知。戴瑋姍反問，侯友宜若認為凱旋苑不是剝削、他不是惡房東，請問侯友宜到底敢不敢公布租約？

戴瑋姍指出，面對上述問題，侯友宜始終推拖、逃避，一邊說著居住正義，一邊大漲租金，根本不公不義，如果侯友宜真的坦蕩蕩，不論是委由又昱公司或新壽公司協助管理，身為包租公的侯友宜，請直接正面回應、告訴大家，每年收租到底進帳多少？

最後，針對侯友宜逼迫新北市政府的公務員充當他的政治打手一事，戴瑋姍表示，昨日很遺憾新北有高中校園發生學生以彈簧刀割傷同學，導致同學命危的事件，沒想到新北市府對此卻毫無回應，取而代之的則是連發多篇新聞稿，偏偏都在攻擊賴清德副總統的萬里老家。

戴瑋姍質疑，難道學生傷勢如何，以及市府後續如何協助等，都與侯市長、新北市政府毫無關係嗎？難道新北市政府真的已經變成侯友宜的競選總部嗎？戴瑋姍表示，侯友宜漲房租剝削年輕人、對受傷學生、校園安全不聞不問、把公務員當成自己的政治打手，不尊重其行政專業，為了一己私利，犧牲學童安全、青年未來，這樣的人，真的夠格成為總統候選人嗎？

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