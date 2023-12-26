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社會 社會焦點 保障人權

襲胸女路人約打砲　噁男掰「我是要搔她癢」下場罰9萬

記者黃翊婷／台北報導

劉姓男子與A女互不相識，今年6月間他在路邊看到A女正在講電話，竟上前搭訕詢問「妳是要跟我去包廂唱歌，還是跟我去打砲」，被拒絕之後還伸手襲胸，結果遭一狀告上法院。劉男辯稱自己當時只是想對A女搔癢，但台北地院法官不採信，並依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲劉男在路邊搭訕A女失敗，竟出手襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，劉男今年6月25日清晨5時許在路上看到正在講電話的A女，於是上前搭訕，一邊說話一邊毛手毛腳，最後趁對方不注意襲胸得逞。

A女表示，當時她忙著講電話，劉男就在旁邊走來走去，不時碰一下她的手臂，「他說是我朋友叫他送我回家，但我不知道他是誰，就沒有理會」，沒想到劉男突然貼近她的耳邊詢問，「妳是要跟我去包廂唱歌，還是跟我去打砲」，嚇得她立刻回絕，「我有男友，我要回家」，遭襲胸之後她有還手打了劉男。

劉男則辯稱，他確實有撫摸A女的手腕、手臂，但這都是正常的聊天互動，A女也有摸他的身體，至於襲胸的部分，他當時是想要對A女搔癢，沒有性騷擾的意思。

然而，台北地院法官認為，A女對於案件發生的時間、地點、方式及情節都能清楚明確描述，且證述始終一致，沒有任何瑕疵，加上監視器拍到的畫面皆與A女的描述相符，因此認定A女的證詞屬實，並非虛構。

法官表示，劉男為了一己私慾，竟在公開場合性騷擾陌生女性，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，考量到他自始至終皆否認犯行，至今也未與A女達成和解或取得原諒，犯後態度不佳，未見悔意，最終依騷擾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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