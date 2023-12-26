　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

尪偷吃女同學「約摩鐵開戰12小時」　正宮怒休夫再討百萬

記者黃翊婷／台北報導

吳姓人夫與葉姓女子是小學同學，卻無視各自已婚的身分發生婚外情，平均一周相約發生兩次性行為，還透過LINE大聊情色話題，例如「我也舒服到全身都軟了」、「有機會我們去汽車旅館休息12小時好嗎」，結果被妻子抓包，斷送9年婚姻。吳妻也另外對葉女提告求償100萬元，台北地院法官日前裁定葉女應賠40萬元較為適當。

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲吳男與葉女互傳曖昧訊息，還相約到摩鐵開房間。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

吳妻在判決書中主張，丈夫在婚姻關係存續期間外遇已婚的葉女，兩人多次在外幽會，且平均一周發生兩次性行為，平時也會透過LINE傳送訊息、照片，或用視訊、電話互訴愛意，例如2022年4月28、29日期間，兩人還互傳訊息大聊性話題，包含「我的衣服都是妳的XX」、「我也舒服到全身都軟了」、「好想再X妳」、「有機會我們去汽車旅館休息12小時好嗎」等等，事情曝光之後，她已經與丈夫離婚，同時也決定對葉女提告求償100萬元。

葉女則辯稱，她不知道吳男是有配偶之人，證據對話有造假的嫌疑，且吳男和吳妻立於同等關係，易有維護之情，加上證詞對於發生性行為次數有前後矛盾之虞，不足採信，她與吳男已經沒有聯絡，侵害配偶權情節非屬重大，希望法官酌減賠償金額。

吳男到庭證稱，和葉女是小學同學，對方早已知道他結婚了，大概2、3年前剪頭髮聊天時就曾提到。此外，吳妻曾在2022年4月6日傳訊息給葉女，內容直言「我是吳男的老婆，妳已經影響到我的生活、我的家庭，我們一樣都是有家庭有小孩的人，麻煩將心比心」，葉女則在同年同月8日回覆，「今天跟妳澄清一下，我跟吳男只是國小同學和朋友，真的很抱歉打擾到你們家庭，影響了妳的生活」。

台北地院法官表示，從上述證據可知，葉女最遲應當在2022年4月8日知悉吳男已婚，卻還是持續發生「超友誼」互動，雖然葉女主張證據對話有造假嫌疑，但這些對話是由吳男提供，內容大多是相約發生性行為或完事後的心得討論等露骨話題，若兩人僅是普通朋友，實在難以想像吳男會冒著觸法的風險，任意編造有損自身道德或他人名節的事情。

再者，法官指出，吳男出庭作證時已與妻子離婚，雙方並無利害關係，他也具結擔保自己證詞的真實性，進行證述時，葉女也只針對次數多寡有異議，而非爭執有無發生性行為，可見兩人應當發生過親密行為，最終不採信葉女的說詞，並判她應賠償吳妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的
資深女星嫁「小10歲陸籍教授尪」返台　83kg狂瘦變直播主
中國知名媒體人「重症肺炎」過世　年僅36歲
曾寶儀是「隱藏億萬富婆」！豪宅只看5分鐘就下手　香港炒房賺億
今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐
快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保
快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦
快訊／上班注意！　國1一早「3車追撞」大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富商假交易掏空！　3萬人股票變廢紙

尪偷吃女同學「約摩鐵開戰12小時」　正宮怒休夫再討百萬

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

快訊／上班注意！　國1一早「3車追撞」大回堵

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

三顧副董涉盜賣機密技轉中國　「生技美魔女」力擋遭報復

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦

國1林口下坡段連環車禍　長榮貨櫃車「一路按喇叭」連撞8車

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

不忍麻吉獨自酒駕被抓 他自爆「我通緝」相挺

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

富商假交易掏空！　3萬人股票變廢紙

尪偷吃女同學「約摩鐵開戰12小時」　正宮怒休夫再討百萬

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

快訊／上班注意！　國1一早「3車追撞」大回堵

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」：3同學帶彈簧刀

三顧副董涉盜賣機密技轉中國　「生技美魔女」力擋遭報復

快訊／涉郭台銘連署賄賂　屏東縣議長周典論羈押禁見、女兒交保

快訊／國三生遭割喉命危　少年、乾妹改依「殺人未遂」送辦

國1林口下坡段連環車禍　長榮貨櫃車「一路按喇叭」連撞8車

快訊／屏東縣議長周典論「涉郭台銘連署賄賂」　遭聲押禁見

富商假交易掏空！　3萬人股票變廢紙

川普支持者威脅「吊死」科羅拉多州法官　FBI展開全網調查

尪偷吃女同學「約摩鐵開戰12小時」　正宮怒休夫再討百萬

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃　6萬人尖叫

「妳的鞋帶掉了！」　醫目睹溫暖一幕：我想到時，她已經做到

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

3明星買房給家人！丫頭讓媽「方便騎腳踏車上班」砸1600萬購電梯大樓

任潔玲結婚了！攜「小10歲陸籍教授尪」返台發展　83kg狂瘦變直播主

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

曾寶儀是「隱藏億萬富婆」！豪宅只看5分鐘就下手　香港炒房賺億元

黃金獵犬轉眼暴風成長變巨嬰！　網見陪睡娃嚇：照到縮小燈嗎？

社會熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

快訊／上班注意！　國1一早「3車追撞」大回堵

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」

三顧副董被控盜賣機密　「生技美魔女」力擋遭報復

即／新北民宅起火　警消馳騁救援

告白不成狠奪命　13刀砍死直銷業務員

更多熱門

相關新聞

女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」

女子刷短片！意外看到丈夫還有「2妻3孩」

杭州法院近日審理一起贈與合約的糾紛，吳太太（化姓）表示自己偶然在刷短影片時，看到丈夫與其他女子的婚紗照。在經過翻找丈夫手機裡的交易紀錄後，發現竟然有小三、小四。一氣之下，她控告丈夫重婚罪，並向兩名女子討回財產。

美女訓練師變小三　偽單身人夫要賠正宮40萬　

美女訓練師變小三　偽單身人夫要賠正宮40萬　

勵志作家違法吸金千萬還曖昧人妻！下場曝

勵志作家違法吸金千萬還曖昧人妻！下場曝

人妻劈4男被問一句話　綠帽尪氣炸

人妻劈4男被問一句話　綠帽尪氣炸

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

關鍵字：

台北地院外遇

讀者迴響

熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

沈玉琳認了曾對Melody動心！

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

小鮮肉朱天宇「為台灣爭光」

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

即／氣象署深夜低溫特報　13縣市恐跌破10度

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

更多

最夯影音

更多
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面