尪偷吃女同學「約摩鐵開戰12小時」　正宮怒休夫再討百萬

記者黃翊婷／台北報導

吳姓人夫與葉姓女子是小學同學，卻無視各自已婚的身分發生婚外情，平均一周相約發生兩次性行為，還透過LINE大聊情色話題，例如「我也舒服到全身都軟了」、「有機會我們去汽車旅館休息12小時好嗎」，結果被妻子抓包，斷送9年婚姻。吳妻也另外對葉女提告求償100萬元，台北地院法官日前裁定葉女應賠40萬元較為適當。

▲吳男與葉女互傳曖昧訊息，還相約到摩鐵開房間。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

吳妻在判決書中主張，丈夫在婚姻關係存續期間外遇已婚的葉女，兩人多次在外幽會，且平均一周發生兩次性行為，平時也會透過LINE傳送訊息、照片，或用視訊、電話互訴愛意，例如2022年4月28、29日期間，兩人還互傳訊息大聊性話題，包含「我的衣服都是妳的XX」、「我也舒服到全身都軟了」、「好想再X妳」、「有機會我們去汽車旅館休息12小時好嗎」等等，事情曝光之後，她已經與丈夫離婚，同時也決定對葉女提告求償100萬元。

葉女則辯稱，她不知道吳男是有配偶之人，證據對話有造假的嫌疑，且吳男和吳妻立於同等關係，易有維護之情，加上證詞對於發生性行為次數有前後矛盾之虞，不足採信，她與吳男已經沒有聯絡，侵害配偶權情節非屬重大，希望法官酌減賠償金額。

吳男到庭證稱，和葉女是小學同學，對方早已知道他結婚了，大概2、3年前剪頭髮聊天時就曾提到。此外，吳妻曾在2022年4月6日傳訊息給葉女，內容直言「我是吳男的老婆，妳已經影響到我的生活、我的家庭，我們一樣都是有家庭有小孩的人，麻煩將心比心」，葉女則在同年同月8日回覆，「今天跟妳澄清一下，我跟吳男只是國小同學和朋友，真的很抱歉打擾到你們家庭，影響了妳的生活」。

台北地院法官表示，從上述證據可知，葉女最遲應當在2022年4月8日知悉吳男已婚，卻還是持續發生「超友誼」互動，雖然葉女主張證據對話有造假嫌疑，但這些對話是由吳男提供，內容大多是相約發生性行為或完事後的心得討論等露骨話題，若兩人僅是普通朋友，實在難以想像吳男會冒著觸法的風險，任意編造有損自身道德或他人名節的事情。

再者，法官指出，吳男出庭作證時已與妻子離婚，雙方並無利害關係，他也具結擔保自己證詞的真實性，進行證述時，葉女也只針對次數多寡有異議，而非爭執有無發生性行為，可見兩人應當發生過親密行為，最終不採信葉女的說詞，並判她應賠償吳妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。