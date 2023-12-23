人妻劈4男被問「讓老公戴綠帽會不會興奮」　尪見對話氣炸

記者黃翊婷／台北報導

江姓人夫今年4月間抓包黃姓妻子與4名男子發生多次性行為，聊天內容也十分露骨，包含「我是想要跟妳盡情不戴（套）愛愛」、「3p」、「想看奶」、「讓老公戴綠帽妳會不會興奮」等等，讓他大受打擊，憤而決定提告求償160萬元。台北地院法官審理後，判黃女應賠償江男25萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲江男抓包妻子與多名男子發生數次性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

江男在判決書中主張，妻子在婚姻關係存續期間與多名身分不詳的男子發生多次性行為，他直到今年4月才知情，氣得提出質問，妻子也坦承外遇，此舉嚴重侵害他的配偶權身分法益，且情節重大，因此決定提告求償160萬元。

黃女則辯稱，和丈夫長期因為價值觀等生活問題不合，導致婚姻觸礁，2021年至2023年間已經過多次婚姻諮商，但都沒有改善，縱使她有一時失序的行為，丈夫提告卻未附上受到精神損害的證明，也沒有說明侵害到何種權利；此外，兩人針對此事早已達成和解，丈夫表示宥恕，她也盡力彌補造成的傷害，丈夫自然不能再以此主張請求賠償。

不過，台北地院法官檢視黃女與其他4名男子的對話紀錄內容，首先，她在2022年12月18日與A男共赴旅館住宿，兩人聊到「那妳想要壞壞嗎」、「呵呵，想」；隔年1月她與B男互傳「我是想要跟妳盡情不戴（套）愛愛，我再買藥給妳吃喔」、「高潮很多次」等露骨訊息。

接著，黃女又與C男搞曖昧，對方不僅傳來下體照片，還大聊「3p」、「好想內射」等性愛話題；最後是D男，對方曾傳訊息表示，「想看奶」、「讓老公戴綠帽妳會不會興奮」，黃女則回覆「等下見到就看到了」、「沒有特別想這個」，兩人隔天還繼續互傳訊息討論上一次的性愛心得。

台北地院法官認為，黃女承認上述對話都是她與其他男子的聊天內容，可見她在婚姻關係存續期間，確實先後與多名男子發生性行為，的確侵害到丈夫江男的配偶權益。

至於江男是否曾宥恕黃女，法官指出，從雙方錄音對話中可知，江男自始至終都沒有明確表示會捨棄對黃女的民事侵害配偶權損害賠償請求權，或願意免除相關法律責任，因此，不採信黃女的說詞，經衡量雙方的身分地位、經濟狀況等因素後，最終判黃女應賠償江男25萬元較為適當，全案仍可上訴。