嗆前女友「我有保存妳的叫聲」　心碎男挨告求饒：一時崩潰

記者黃翊婷／台北報導

21歲李姓男子因為不甘心與小花（化名）分手，竟透過Instagram帳號傳送訊息，威脅要將兩人交往時拍攝的性愛影片、錄音公開，結果被一狀告上法院。李男到案之後表示，自己是因為一時情緒崩潰才會觸法，事後也很後悔，最終被台北地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，緩刑2年。

▲李男威脅要將小花的不雅影片公開。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，李男與小花原本是男女朋友關係，他因為不甘心被分手，竟透過Instagram帳號傳送文字訊息給對方，包含「我們之前一起做的影片和妳在電話裡XX的叫聲，我都保存得很好」、「那影片妳好像還沒看過吧？妳的朋友會不會也想看」、「如果妳堅持不回覆我，就當作默認了」等等。

小花擔心李男真的會將檔案公開，導致自己名譽受損，因而決定向警方報案並提告。不過，李男挨告之後態度大轉變，他強調自己是因為一時情緒崩潰才會觸法，事後也感到很後悔，他願意與小花和解；但小花經過台北地院傳喚及電話聯絡皆未出面，兩人至今仍未達成和解。

台北地院法官認為，李男犯後已坦承犯行，也深感後悔，態度尚佳，考量到他是因為一時失慮才會觸法，經過這次的教訓應該知道警惕，不會再犯，於是依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑3年，緩刑期間應付保護管束，且不得再對小花進行騷擾，還要提供40小時的義務勞務，全案仍可上訴。

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