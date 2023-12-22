　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嗆前女友「我有保存妳的叫聲」　心碎男挨告求饒：一時崩潰

記者黃翊婷／台北報導

21歲李姓男子因為不甘心與小花（化名）分手，竟透過Instagram帳號傳送訊息，威脅要將兩人交往時拍攝的性愛影片、錄音公開，結果被一狀告上法院。李男到案之後表示，自己是因為一時情緒崩潰才會觸法，事後也很後悔，最終被台北地院法官依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，緩刑2年。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲李男威脅要將小花的不雅影片公開。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，李男與小花原本是男女朋友關係，他因為不甘心被分手，竟透過Instagram帳號傳送文字訊息給對方，包含「我們之前一起做的影片和妳在電話裡XX的叫聲，我都保存得很好」、「那影片妳好像還沒看過吧？妳的朋友會不會也想看」、「如果妳堅持不回覆我，就當作默認了」等等。

小花擔心李男真的會將檔案公開，導致自己名譽受損，因而決定向警方報案並提告。不過，李男挨告之後態度大轉變，他強調自己是因為一時情緒崩潰才會觸法，事後也感到很後悔，他願意與小花和解；但小花經過台北地院傳喚及電話聯絡皆未出面，兩人至今仍未達成和解。

台北地院法官認為，李男犯後已坦承犯行，也深感後悔，態度尚佳，考量到他是因為一時失慮才會觸法，經過這次的教訓應該知道警惕，不會再犯，於是依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑3年，緩刑期間應付保護管束，且不得再對小花進行騷擾，還要提供40小時的義務勞務，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
撲倒小女友　「身上都草莓」慘了
阿翔老婆聖誕趴穿超辣！破尺度「透視黑絲」露絕對領域
耶誕交換禮物5大地雷、人氣排行出爐　最雷又是它
兒怕爸爸冷爆哭！　海虎3官兵落海生死未卜
正妹YTR遊日本　飯店床前「煎牛排、干貝」！網看傻：丟光台灣
2女大生衝台中名店...吃飽忘車停哪　10度低溫求救
快訊／超糗！賽前熱身踩到球僮　NBA球星扭傷缺陣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎車偷走大金爐！竊賊扛上車滑稽模樣曝　警驚：這麼大載得下

「我可以教妳」雲林女撲倒小女友　照顧者見「身上都草莓」報警

無照少年騎車精神不濟　撞碎消防隊玻璃門！罰單沒繳完又要賠錢

台南86歲翁開貨車滑落邊坡受困　警消寒流夜搜救5hrs平安尋獲

轎車緊追重機逼停　駕駛持球棒恐嚇！警：將通知雙方到案說明

變裝10次+換車7次+南北千里逃亡　羅東銀樓搶匪新北落網

學生辦「丟松果大賽」！有人扔到脫臼、打破測速器　校方：已停辦

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝...同僚不捨

18歲女大生衝網紅壽司...吃飽秒忘車停哪　10度低溫找2hrs求救

黃金72小時將至！海虎3官兵落海生死未卜　妻曝：兒怕爸爸冷爆哭

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

《單身即地獄》李官熙撩3女　尹廈情怒到不壓下巴：你算什麼！

19歲輟學護專妹當車手被揭穿 路人察覺異狀跟上車報警攔阻

早餐店還沒開！貓客急點餐 「鑽鐵門怒瞪」笑翻老闆XD

越南移工被同鄉騙「買到贓車」　遭新北警AI巡防偵測涉嫌侵占

騎車偷走大金爐！竊賊扛上車滑稽模樣曝　警驚：這麼大載得下

「我可以教妳」雲林女撲倒小女友　照顧者見「身上都草莓」報警

無照少年騎車精神不濟　撞碎消防隊玻璃門！罰單沒繳完又要賠錢

台南86歲翁開貨車滑落邊坡受困　警消寒流夜搜救5hrs平安尋獲

轎車緊追重機逼停　駕駛持球棒恐嚇！警：將通知雙方到案說明

變裝10次+換車7次+南北千里逃亡　羅東銀樓搶匪新北落網

學生辦「丟松果大賽」！有人扔到脫臼、打破測速器　校方：已停辦

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝...同僚不捨

18歲女大生衝網紅壽司...吃飽秒忘車停哪　10度低溫找2hrs求救

黃金72小時將至！海虎3官兵落海生死未卜　妻曝：兒怕爸爸冷爆哭

侯友宜中台灣造勢湧6萬人　高喊「中部贏，台灣就贏」

雪霸國家公園低溫下探-2度！圈谷積雪10cm　絕美白景曝光

加油要快！　中油：明汽、柴油各調漲0.4元及0.1元

直擊／賴清德桃園虎頭山冒雨造勢　「蹽落去」熱舞飆歌

「廁所更新工程121萬」大學生驚：連廁所都買不起！內行曝超貴真相

騎車偷走大金爐！竊賊扛上車滑稽模樣曝　警驚：這麼大載得下

見蕭景田遭疑挺黑金　趙少康轟很惡意：民進黨不要更生人的票？

星・變美／「最仙小龍女」57歲超像女大生！凍齡美貌有8塊腹肌很狂

王心凌合體「乘風」姐妹合唱玩親親　觀眾嗨喊：結婚！

聯合國員工大家族70多人全喪命　遭以軍攻擊妻小無一倖免

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

開車感覺壓到東西！新竹男一看嚇壞　同村鄰居遭輾斃

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

職軍帶夜店妹出場　無視掙扎動手性侵

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

即／北市1男工商廢棄校舍內亡　警封鎖現場

彰化姊弟遭貨車撞飛雙亡　女駕駛判決出爐

2女大生吃飽忘了車停哪　10度低溫找2hrs求救

送老人回家見女看護起色心！阿兵哥指侵還偷錢

海虎3官兵落海生死未卜　妻曝：兒怕爸爸冷爆哭

學生補請假須寫報告！教師遭罰不服興訟結果曝

更多熱門

相關新聞

北院黃國忠歡送會感性吐往事

北院黃國忠歡送會感性吐往事

台北地院院長黃國忠將於下周一（18日）調任懲戒法院法官，結束長達5年11個月的一審地院「龍頭」院長任期，屆時雙北地區3個地院與高院、最高法院的院長，盡是女將天下。北院今（15日）為黃國忠舉辦盛大歡送會，細數他任內改善硬體環境與建立制度的諸多貢獻，黃國忠致詞感謝眾人好意，還透露藏在心裡的1樁遺憾，就是未能說服銓敘部同意撫卹過勞猝逝的女科長，「我不能釋懷，覺得對她的家屬很抱歉」。

夫叫到府按摩要屁股翹的　妻見1幕氣炸

夫叫到府按摩要屁股翹的　妻見1幕氣炸

撿屍女下屬　主管賠100萬換2年緩刑

撿屍女下屬　主管賠100萬換2年緩刑

罵前妻男友「小王在這」　男慘賠10萬

罵前妻男友「小王在這」　男慘賠10萬

夫渴望自由逼妻離婚　揪小三床上打滾

夫渴望自由逼妻離婚　揪小三床上打滾

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

Jennie離開YG！成立新公司「自己當老闆」

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

超哥「海鮮女體盛」宴客　粉絲狂刷超派

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

營養師：早餐空腹吃「6種食物」讓你狂掉秤

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

李心潔證實彭發破產：盡力在幫他

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

客稱iPhone摔到軟墊爆了　店員一看快哭出來

6種「偽蔬菜」大公開　它熱量最驚人

開車感覺壓到東西！新竹男一看嚇壞　同村鄰居遭輾斃

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

更多

最夯影音

更多
混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！
陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面