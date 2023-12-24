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碩男貼耳搭訕：跟我唱歌還是打炮？正妹遭「抓手摸奶」　崩潰提告

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲癡漢搭訕女子問「要跟我唱歌還是打炮」，違反性騷擾遭法官判刑。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃資真／台北報導

台北一名女子小珊（化名）在講電話時，遭不認識的劉姓男子搭訕，時不時拉手臂稱要送她回家，還貼耳噁問「你是要跟我去包廂唱歌，還是跟我去打炮？」摸了胸後才滿意離去，小珊不堪受辱報警提告。劉男遭逮仍辯稱摸奶是「搔癢」，台北地院不採信辯詞，依性騷擾罪處3月，得易科罰金。

小珊指控，今年6月25日上午5時許她在大樓1樓講電話時，劉男突然上前在她身旁不斷徘迴，甚至摸手、拉手自稱是受朋友委託要送她回家，但她正在講重要電話，便未理會。

怎料，劉男竟靠近耳邊噁問「你是要跟我去包廂唱歌，還是跟我去打炮？」，小珊嚇壞回應「我有男友、我要回家」，後來劉男露出猥褻笑容，出手摸了胸部後才自行離去，令小珊備感噁心，報警提告。

劉男審理時辯稱，聊天過程摸手腕、手臂是正常的聊天互動，小珊也有摸他的身體，而且他摸的不是左胸，是為了搔癢才摸了左胸下方，沒有要性騷擾的意思。

法官勘驗監視器畫面發現，劉男確實多次伸手抓住小珊手腕，試圖帶走她，最後突然伸出右手朝小珊左胸摸去，隨即面帶微笑往前走，小珊追上前打了右肩膀一下，劉男不予理會離去，與小珊所述相符。

法官認為，小珊自陳因為此事回家哭了2天，加上提出精神科就診藥袋，足認劉男主觀上具有性騷擾之意圖及犯罪故意，審酌劉男無前科、碩士畢業，且始終否認犯行，至今未與小珊和解或取得原諒，犯後態度不佳，未見悔意，依性騷擾罪處3月，得易科罰金。可上訴。

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