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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳開通多條城際「空中Taxi」路線　民眾搭直升機「用錢換時間」

記者魏有德／綜合報導

深圳昨（25）日陸續開通多條城際「空中Taxi」航線，一般民眾出行可選擇直升機作為空中計程車，40分鐘至1小時的路程可以縮短至10分鐘，在跨越城市間的短距交通上提供新選擇。據了解，空中Taxi服務的對象主要在大灣區城市間，平均每天約20多班，目前預定行程單已排至2024年1月份。

▲深圳多條直升機城際航線開通，力推大灣區「空中Taxi」新選擇。（圖／翻攝看看新聞）

▲深圳多條直升機城際航線開通，力推大灣區「空中Taxi」新選擇。（圖／翻攝看看新聞，下同）

《央視財經》報導，某架「空中的士」的乘點在一棟大樓的43樓，在乘坐之前，安保人員需要對乘機人員進行相關培訓、檢查後才能登機。為了保證遊客的安全，整個安檢過程嚴格按照民航安檢標準進行。

負責執飛的直升機機長金許空表示，按一個月30天來算的話，平均每天大概是10班左右，「比如說飛廣州，一般需要25分鐘左右。」

▲深圳多條直升機城際航線開通，力推大灣區「空中Taxi」新選擇。（圖／翻攝看看新聞）

據悉，聯想後海中心便設有一座直升機場，將開通深圳灣到寶安國際機場接駁專線，實現深圳灣到廣州25分鐘、深圳灣到珠海10分鐘的城際飛行，最終目標要形成深圳灣與粵港澳大灣區「9+2」城市群內各運輸機場、城市CBD、重點企業及廠區、高爾夫球場等起降點的互聯互通。

▲深圳多條直升機城際航線開通，力推大灣區「空中Taxi」新選擇。（圖／翻攝看看新聞）

搭空中Taxi雖然可以節省時間，卻需要用金錢來換取。據了解，在試營運期間，搭乘一趟由坪山前往寶安基地的單人體驗價為1688元人民幣（約7322元新台幣），到福田大中華的標價為988元人民幣（約4285元新台幣），至於多條路線開通後的定價，仍待官方核定。

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