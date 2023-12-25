婚後「輪流住婆家、娘家」　她提3優點！竟釣出一票人：兩邊住+1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣房價不斷攀升，許多年輕人買不了房，於是選擇繼續住家裡。一名女網友就透露，婚後想婆家、娘家輪流住，覺得既可顧到彼此的爸媽，也能省下不少錢，同時不禁好奇「是否有人嘗試過？」沒想到，不少年輕夫妻分享經驗談，紛紛笑回「我們就是兩邊住。」

女網友日前在Dcard發文提到，她和男友工作都比較自由，由於兩家都是透天，離得也不遠，於是小倆口萌生「婚後輪流住婆家和娘家」的想法。

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她進一步表示，手牽手輪流住對方家的好處有三，其一是可省錢；再來因為雙方都是獨生子女，能多點時間陪伴爸媽；最後她認為，這樣長輩比較能互相理解，善待彼此的伴侶，「不知是否有人試過這種做法？」

對此，網友們紛紛回應，「雙親如果沒問題，其實這樣不錯欸，另一個考量點是，你們的作息或生活習慣跟各自父母的會不會互相影響」、「我是不願意啦！會建議結婚真的搬出來比較好，況且你們兩家都住不遠，常常回去探望父母就好，住一起真的容易衍生一些問題」、「輪流沒有不行啊，只是很多東西都要買二份很麻煩」、「有孩子之後會比較不方便兩邊跑」、「如果錢還不夠買房的話，是一個不錯的選擇，至少不用租房然後存錢買房」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

而PO文也釣出一票過來人，表示「我和老公目前就是這樣，偶爾也會各回各的家」、「我目前是這樣沒錯。交往3年，結婚9個月，沒什麼問題」、「我也和老公家住蠻近的，就是偶爾住婆家偶爾住娘家，兩邊都保有自己的房間，即便現在有孩子也是如此，雙方長輩也都蠻習慣我們這樣子的」、「我也是這樣～主要是托嬰住娘家比較方便」、「我目前婚後的生活就跟妳的差不多，兩邊住」、「我也是兩邊都會睡，想睡哪就睡哪」、「我是這樣喔！目前結婚一年半，婆家跟娘家就隔壁巷子，下班後都各自回家洗澡，睡前才會到其中一邊，兩邊長輩都不介意我們這樣，他們抱持著我們有乖乖回家就好的態度」。

另外，也有女網友透露，和老公各自住在原本的家，「婚後因為工作關係，他住他家我住我家，我覺得挺自在的，衡量過住自己家裡利益比較大，我們都方便，周末見個面有時隔周見。在各自家也一起打遊戲、聊天，主要也是不怕對方出軌。」

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