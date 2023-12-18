上海機場「整片空蕩蕩」！名醫秒看傻：首次遇到班機提早起飛

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上海機場「整片空蕩蕩」！鄭丞傑秒看傻：首次遇到班機提早起飛

▲▼上海機場「整片空蕩蕩」！名醫秒看傻：有錢人都潤了。（圖／截自鄭丞傑醫師粉專）

▲鄭丞傑驚見虹橋機場旅客稀少。（圖／截自鄭丞傑醫師粉專，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

婦產科名醫鄭丞傑13日下午6點從上海虹橋機場搭機返台，放眼望去第一航廈「整片空蕩蕩」讓他難以置信，驚呼「怎麼這麼少人？」更讓他錯愕的是，還遇到有生以來第一次的飛機提前起飛。他將照片傳給台商友人，對方透露這是常態，「本地的有錢人也是紛紛在『潤』（Run）」，引發網友熱議。不過有人補充，應該與部分班機移到浦東機場去有關。

鄭丞傑16日在粉專PO文，指「我報到的時候真的嚇一大跳，再過一個半小時飛機就要起飛了，怎麼這麼少人？難不成我是倒數幾個報到的嗎？」他表示，原定班機19：40起飛、19：10開始登機，但飛機於19：20就開始滑行起飛，最後比表定的時間早將近半小時抵達松山機場，「這是我有生以來第一次遇到飛機提前起飛」、「各位有人遇過嗎？」

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▼不只搭機旅客少，鄭丞傑也遇到有生以來第一次「飛機提早起飛」。

▲▼上海機場「整片空蕩蕩」！名醫秒看傻：有錢人都潤了。（圖／截自鄭丞傑醫師粉專）

鄭丞傑當時將人煙稀少的照片傳給上海友人們，對方則說，「這是目前的常態呀！」他也觀察到街道上的行人不像疫情前那麼多，許多商店門可羅雀，但也許和正是上班時間有關，「台商好友說他的豪宅別墅區外國人幾乎都搬光了，他說沒有外國人的上海怎麼能叫上海，本地的有錢人也是紛紛在『潤』（Run）。」讓他聽了不勝唏噓。

該篇發文引發網友討論，有人肯定地說，「這是目前上海的現狀沒錯！家人長居在上海！也就是說各行各業都非常的蕭條…」、「這幾個月跑了上海浦東、虹橋、膠東、北京機場，出入境大概都是這樣空無一人」、「確實人都跑完了，上海德法學校，學生都很少了」。

但也有網友看到截然不同的景象，「虹橋飛的班機不多，都得跑到很遠的浦東機場，所以虹橋機場人很少，但下一站虹橋高鐵站就人多到懷疑人生」、「是嗎？我上星期在浦東機場人多得很，外灘還是有很多外國人和朋友在飲酒消費，聖誕市集的消費也不低的，都滿街是人在排隊喔」、「虹橋國內線居多，因為離市區近，浦東機場以國際線居多。」

鄭丞傑隨後也補充網友說法，原來虹橋機場的冷清有部分原因是部分的班機移到浦東機場去了，「不過我還是希望虹橋機場可以恢復過去的榮景，畢竟虹橋飛台北松山實在方便多了。未來兩岸恢復旅遊交流之後，虹橋應該還是一個非常重要的門戶，甚至如果可以有高雄和虹橋對飛的班機，應該更加有利於兩岸的交流。」

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