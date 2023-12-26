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社會 社會焦點 保障人權

與岳父吵架遷怒41日早產嫩嬰　打成顱骨骨折虐死重判定讞

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲高雄狠男虐死自己41天大的兒子，判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄林姓男子婚後與岳父母一家人同住，但他與岳父長期不睦，去年7月間又因岳父在家中裝設手機訊號強波器，發生爭吵。最後林男竟將怒氣遷怒於自己出生僅41日的早產兒子身上，猛力虐打，造成兒子顱骨骨折，送醫不治身亡。一審將林男判刑12年，二審稍減刑度改為11年。全案再上訴最高法院，26日駁回上訴定讞。

判決指出，林男與吳姓女子2020年5月結婚後，就住在妻子娘家中，與岳父、岳母，以及妻子的弟弟，同住在高雄市大寮區。2人在娘家中居住了2年後，2022年6月間，生下第三個兒子。但這小兒子出生體重僅為2320公克，也在懷孕35週時，未足月就早產。

而案發於小兒子出生僅41日、還不到2個月時，岳父因為嫌自家手機收不到訊號，同意業者在自家中裝設強波器。林男得知後非常不滿，再加上自己失業、債務等等問題，就與岳父大吵一架。林男返回房間後，將怒氣發在小兒子身上，徒手用力抓、捏兒子胸部，並以兒子頭部用力撞擊自己的大腿，且抱起兒子劇烈搖晃。

兒子受傷後，也未能立刻送醫，直到3天後，母親發現兒子全身冰冷，送醫急救才發現兒顱骨有多處骨折併多處硬腦膜下出血、頸部高度疑似外力掐傷、右側遠端橈骨、鎖骨骨折併骨痂形成、右側多處肋骨骨折併多處骨痂形成等傷害，最後不治身亡。檢警追查才查出林男的惡行，提起公訴。

一審將林男判刑12年，上訴二審後，高雄高分院審理時，考量他不斷表示歉意，再加上妻子也願意原諒他，因此改將林男判刑11年。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

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