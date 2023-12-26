　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

市區狂飆120km闖紅燈撞死騎士！二審再加3年保安處分

▲▼台北市區狂飆120km闖紅燈撞死人的胡金豪。（圖／記者吳銘峯攝）

▲台北市區狂飆120km闖紅燈撞死人的胡男。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

彰化胡姓男子去年7月間駕車從彰化北上，經高速公路進入台北市區。但他竟在市區內狂飆時速120km，最後闖紅燈撞死一名騎士，被依照殺人罪嫌起訴。一審將他判刑6年6月，案經上訴，高等法院26日駁回上訴，並增加刑後入相當處所施以監護3年的保安處分。

判決指出，胡男（53歲）因有施用毒品紀錄，再加上精神鑑定後，認定患有思覺失調症、興奮劑使用障礙症，檢方起訴時，就請法院依法減刑其刑。而他在去年7月1日，晚間10時多開車自國道3號高速公路快官、彰化系統北上，翌日凌晨4時30分駛入台北市市區道路，沿途無視號誌燈一再闖越紅燈；他行經承德路4段交岔路口，雖然前方為紅燈，但他竟以時速120km衝撞前方停等紅燈的小客車，隨後胡男的汽車右偏逆向駛入承德路4段，再輾過對向陳姓騎士，導致陳男當場死亡。檢方認為他疑似吸毒後上路，有不確定殺人故意，因此依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，胡男就坐輪椅出庭，他供稱，因為車禍導致左腳受傷，再加上原本的右腳就有舊傷，雙重打擊下只好坐上輪椅出庭。他當庭也否認吸毒，並強調自己有高達2千萬的資力可以賠償，請求法院交保，並予以輕判。但法院查出他實際上僅為保全人員，再加上他並未與被害人家屬達成和解，不過一審仍採信檢方說法，認為他行為時因精神疾病影響，讓辨識行為違法能力顯著降低，予以減刑，最後僅將他判刑6年6月。

案件上訴二審，高等法院26日宣判，高院仍認定胡男對於前方停等車輛的駕駛具有殺人故意，仍成立殺人未遂罪；至於失控撞到對向騎士，則是過失致人於死罪。另外也認定他確實受精神疾病影響其行為辨識能力，予以減刑。但考量一審未宣告保安處分，高院這次除了維持原本的6年6月刑度以外，並宣告胡男需於刑之執行完畢後，入相當處所施以監護3年。

ET快訊
Joeman被來賓嗆呼麻！　尷尬反應全播出
快訊／失蹤官兵妻錄音檔曝！「老公該回來了，外面很冷」
弟弟性侵姊姊！　連外甥女都下手
快訊／警查販毒案　抓到自己人
LIVE／國三生遭割頸恐成植物人！家屬發聲　立委候選人是性騷
起薪32K！　台電招考1103名新血
人妻半年沒啪啪　體檢「通知1問題」綠炸
再1年就退休！賴清德前導警官疑天冷猝死　2子繼承衣缽
和岳父吵架！　出氣把41天小兒子摔死
華中橋死亡車禍！　騎士遭2車輾爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

留學生火鍋店打工又兼差「大麻轉運手」　抹茶粉藏大麻...這下慘了

襲胸女路人約打砲　噁男掰「我是要搔她癢」下場罰9萬

打詐中心遭爆主帥病假142天「群龍無首」　調查局提數據駁斥

基隆警查毒品案揪出自己人！巡佐洩資料給藥頭還販毒遭起訴

狼舅2度性侵15歲外甥女！她淚訴才知母也遭強逼亂倫　判5年10月

聖誕夜轎車自撞紅綠燈「車路中打橫」　警員急衝現場...駕駛跑了

快訊／高雄鳳山車站驚傳男子落軌　及時拉起送醫

陪妻報案！找證件掏出「1包白色粉末」　高雄愛妻男當場臉綠

北市婦領900萬「投資虛擬幣」　行員立刻通報！3警苦勸保住了

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

留學生火鍋店打工又兼差「大麻轉運手」　抹茶粉藏大麻...這下慘了

襲胸女路人約打砲　噁男掰「我是要搔她癢」下場罰9萬

打詐中心遭爆主帥病假142天「群龍無首」　調查局提數據駁斥

基隆警查毒品案揪出自己人！巡佐洩資料給藥頭還販毒遭起訴

狼舅2度性侵15歲外甥女！她淚訴才知母也遭強逼亂倫　判5年10月

聖誕夜轎車自撞紅綠燈「車路中打橫」　警員急衝現場...駕駛跑了

快訊／高雄鳳山車站驚傳男子落軌　及時拉起送醫

陪妻報案！找證件掏出「1包白色粉末」　高雄愛妻男當場臉綠

北市婦領900萬「投資虛擬幣」　行員立刻通報！3警苦勸保住了

LE SSERAFIM真的要來了！首登《紅白》金采源興奮喊話...預告超炸舞台

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

總統政見會再登場！警犬Apple、首領出動巡查　牠上班偷皺眉萌爆

和緯黃昏市場「紅線違停一整排」民質疑擺爛　台南警：取締1809件

大仁國中校犬「超仁」聖誕夜離世　校方悲慟證實：牠去當小天使了

落海官兵失聯第6天！妻忍淚發聲「外面很冷」：老公，回家吧

米其林名店又出包！NARA Thai Cuisine青辣椒農藥殘留超標60倍

巴西辣模「上空全裸」甩奶遛狗！　下秒遭警上銬逮捕

NU’EST鍾炫同天尬「腦性男」河錫辰！　當兵最後活動1／20會粉絲

日媒爆《我推的孩子》拍真人版　卡司出爐...齋藤飛鳥飾星野愛

社會熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

立委候選人竟是性騷累犯　太陽花學運舔男大學生

即／保六總隊男警寢室離奇身亡！

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

更多熱門

相關新聞

21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

桃園市龜山區萬壽路二段與大同路口本月20日下午發生一起死亡車禍，1名就讀某科技大學三年級的黎姓男大生，騎機車闖紅燈穿越路口，結果撞上對向左轉的自小客車，黎男當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。初步了解，當時黎男是為了趕打工硬闖紅燈，卻不幸丟了性命，事故瞬間的監視器畫面稍早曝光。

告白不成狠奪命　13刀砍死直銷業務員

告白不成狠奪命　13刀砍死直銷業務員

狼父喇舌女兒遭拒後開扁　判刑4年定讞

狼父喇舌女兒遭拒後開扁　判刑4年定讞

幸福人壽控鄧文聰亂買土地　求償敗訴確定

幸福人壽控鄧文聰亂買土地　求償敗訴確定

音樂人妻外遇摩天輪激戰　判賠60萬確定

音樂人妻外遇摩天輪激戰　判賠60萬確定

關鍵字：

法律人權闖紅燈市區殺人衝撞高等法院保安處分二審吸毒

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面