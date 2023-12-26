市區狂飆120km闖紅燈撞死騎士！二審再加3年保安處分

▲台北市區狂飆120km闖紅燈撞死人的胡男。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

彰化胡姓男子去年7月間駕車從彰化北上，經高速公路進入台北市區。但他竟在市區內狂飆時速120km，最後闖紅燈撞死一名騎士，被依照殺人罪嫌起訴。一審將他判刑6年6月，案經上訴，高等法院26日駁回上訴，並增加刑後入相當處所施以監護3年的保安處分。

判決指出，胡男（53歲）因有施用毒品紀錄，再加上精神鑑定後，認定患有思覺失調症、興奮劑使用障礙症，檢方起訴時，就請法院依法減刑其刑。而他在去年7月1日，晚間10時多開車自國道3號高速公路快官、彰化系統北上，翌日凌晨4時30分駛入台北市市區道路，沿途無視號誌燈一再闖越紅燈；他行經承德路4段交岔路口，雖然前方為紅燈，但他竟以時速120km衝撞前方停等紅燈的小客車，隨後胡男的汽車右偏逆向駛入承德路4段，再輾過對向陳姓騎士，導致陳男當場死亡。檢方認為他疑似吸毒後上路，有不確定殺人故意，因此依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，胡男就坐輪椅出庭，他供稱，因為車禍導致左腳受傷，再加上原本的右腳就有舊傷，雙重打擊下只好坐上輪椅出庭。他當庭也否認吸毒，並強調自己有高達2千萬的資力可以賠償，請求法院交保，並予以輕判。但法院查出他實際上僅為保全人員，再加上他並未與被害人家屬達成和解，不過一審仍採信檢方說法，認為他行為時因精神疾病影響，讓辨識行為違法能力顯著降低，予以減刑，最後僅將他判刑6年6月。

案件上訴二審，高等法院26日宣判，高院仍認定胡男對於前方停等車輛的駕駛具有殺人故意，仍成立殺人未遂罪；至於失控撞到對向騎士，則是過失致人於死罪。另外也認定他確實受精神疾病影響其行為辨識能力，予以減刑。但考量一審未宣告保安處分，高院這次除了維持原本的6年6月刑度以外，並宣告胡男需於刑之執行完畢後，入相當處所施以監護3年。