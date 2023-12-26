2任警政署長被指涉足88會館　吳子嘉道歉！陳家欽撤告

▲前警政署長陳家欽(上圖)被指涉足88會館，經吳子嘉公開澄清後，選擇撤告原諒吳子嘉。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉，3月間在網路節目中，指前、現任警政署長陳嘉欽、黃明昭，都曾到過博弈洗錢大亨郭哲敏的88會館，2任署長不滿名譽與警譽受損，憤而委任律師提告，吳子嘉事後在電子報公開澄清，誤認陳家欽出入88會館，獲陳家欽撤告，台北地檢署26日處分這部分不起訴。至於黃明昭提告部分，雙方仍在協調中，尚未結案。

吳子嘉是在3月22日在風傳媒「下班瀚你聊」網路節目，談到掀起檢警風紀問題的88會館不當招待飲宴一事，指出警政署長黃明昭自己在擔任警政署長前，也曾涉足「88會館」，前警政署長陳家欽也出入過88會館。

現任的警政署長黃明昭隔天就舉行記者會嚴正駁斥，未曾去過88會館，如曾涉足，將辭去警政署長一職，對於毫無證據的不實指控將依法提出告訴，以捍衛個人清譽及整體警察形象。

▲現任警政署長黃明昭認為吳子嘉的指控毫無根據，事關個人名譽與警譽，尚未撤告。（資料照／記者張君豪攝）

黃明昭並強烈譴責吳子嘉毫無證據、誇大不實不負責任的言論，呼籲吳子嘉儘速公布照片或影片，接受公眾檢驗。他表示，時事評論者要秉持證據、良心發言，吳子嘉先生以破壞他人名譽，作為提升節目流量的手段，應負起社會責任及法律責任。

黃明昭和陳家欽分別委由律師控告吳子嘉涉嫌加重誹謗後，吳子嘉11月29日在美麗島電子報及網路直播節目中澄清：「本人在112年3月22日於黃暐瀚主持之『下班瀚你聊』節目中，提及前警政署長陳家欽有出入『八八會館』乙事，乃係本人就資料誤判之誤認結果，本人特此鄭重澄清陳家欽前署長並無出入八八會館乙事實，本人相關言論並不實在，謹此說明。」

陳家欽認為吳子嘉已展現誠意，因此具狀撤回告訴，不再追究吳子嘉的這番言論，檢察官因此處分不起訴。

至於黃明昭提告部分，據了解，由於黃明昭仍為現任署長，因認為對個人的不法影射，也事關全體警察聲譽，因此目前仍在與吳子嘉協調回復名譽的方式，暫未撤回告訴，案件仍在北檢偵辦中。