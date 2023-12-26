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社會 社會焦點 保障人權

逼88會館郭哲敏當金主　弘仁會「練習1個月」綁人失敗...下場曝

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏抵台，並在桃園機場宣讀其遭逮捕權利。（圖／記者張君豪翻攝）

▲88會館大亨郭哲敏（中）因不想當黑幫金主，一度逃往美國避風頭，回台又超點遭綁架。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

弘仁會會長林聖閎先前聽說88會館主人郭哲敏，從事網路博弈獲利不少，竟恐嚇郭哲敏要他當金主出資贊助弘仁會，否則「你一個禮拜內一定會出事」，郭哲敏因此帶著妻小躲到美國，半年後以為風頭過了，沒想到一回台就被弘仁會成員埋伏企圖強押上車，還好找到機會趁亂逃離，台北地檢署調查後，26日將林聖閎等9人起訴。

藝人錢帥君的男友郭哲敏，因涉嫌從2018年起經營賭博網站與地下匯兌洗錢，獲利約1.2億元，遭檢警偵辦期間，一度潛逃泰國，2023年被押解遣返台後，已被起訴且羈押禁見至今，新北地院開庭時，錢帥君也曾現身旁聽，郭向法官抱怨遭檢舉人以不實內容挾怨報復；而因洗錢案延伸出郭哲敏的私人招待所88會館，疑似長期被用來招待檢警高層，曾涉足該會館的檢警人員人人自危。

檢警查出，在郭哲敏的88會館事件爆發前，對外自稱「小阿紅」的弘仁會首腦林勝閎，早就已經想要染指郭哲敏的網路博弈生意，2021年3月24日，林聖閎親自帶著3個小弟，到郭哲敏位於內湖行愛路的辦公室，邀請郭哲敏加入犯罪組織。

林聖閎直接說，自己幫郭哲敏化解了和小弟『小安』的糾紛，並點出郭哲敏的生日、出生地，「我對你很了解，你現在很危險，因為『靜安會』要綁你」，「你也不是我的股東，要我怎麼幫你，你就加入我們弘仁會，當我們弘仁會的顧問，做我們的金主」。

郭哲敏因為怕害而無法馬上答應，林聖閎臨走前撂下話：「先前『17』的創辦人popo也在我那裡」，「在你『自由意志下』在想清楚一點」，「這幾年很多事都是弘仁會幹的」，郭哲敏25日打電話給林聖閎，又遭恐嚇「你當我說的話不相信，你試看看，不然你一個禮拜內一定會出事」，郭哲敏嚇到趕緊安排自己和家人離台赴美避風頭。

▲▼刑事局破獲以竹聯堂弘仁會會長林聖閎為首的擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等案。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲弘仁會會長林聖閎邀約郭哲敏入幫失敗的消息在道上流傳，對幫派威勢造成影響。（圖／資料照）

因為道上開始流傳，林聖閎招募郭哲敏加入弘仁會失敗，嚴重打擊到幫派威勢，弘仁會萬分會、板橋分會在2021年9月接到指令，由萬華分會的戴有擔任總指揮，2分會共派出7人分3車，多次到新北市新店區親清河濱公園，模擬演練綁架行動，其中板橋分會派出的3名幫眾，因有吸毒、亂花錢等問題，未免事跡敗露而遭撤換。

2021年10月10日，弘仁會下達執行令，戴有等人進入備戰狀態，12日獲知郭哲敏剛返國，馬上驅車前往郭的友人住處，趁郭離開上車之際，其中6人馬上衝向前，持辣椒槍狂噴，並圍毆抓捕企圖把郭押上車子，郭趁亂衝進自己座車並關上門，司機熟練地立刻駛離，弘仁會幫眾驅車追趕，最後因市區車子太多而失敗。

檢察官調查後，根據監視畫面、通聯及相關涉案人供述，認定林聖弘等人涉嫌組織犯罪、恐嚇取財未遂、強制、私行拘禁未遂等罪，再加上弘仁會幫眾張星池、潘天昊等人，先後在新北市迴龍、三重等地設立電信詐騙機房的加重詐欺罪，將9人提起公訴。

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