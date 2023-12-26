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全家都當過小三！她搶閨蜜男友又「狂啪已婚男」　一驗得性病了

▲項鍊。（圖／pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

三觀大崩壞！一名女網友透露，她家在南部有一家親戚，家裡4個女生全當過小三，其中一名最誇張的女兒A感情史更是驚人，不僅搶閨蜜的男友，小三扶正後仍不斷纏綿已婚男，生活非常靡爛，結果最近被驗出得了性病，讓她不禁感慨「這難道就是所謂的報應嗎？」

原PO在Dcard發文表示，南部的親戚家有4個小孩，分別是3女1男，到了20幾歲都還沒有出去工作過，每天都在家裡啃老。除此之外，更讓她吃驚的是，他們家的媽媽和3個女兒全都有劈腿和當別人小三的經驗。

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原PO也分享女兒A的經歷，A第一任男友就是介入別人感情搶來的，當時她每天都和男方聊天，後來男方就和原本女友分手，她順利小三扶正。但2人正式交往後，A仍不安於室，還是到處和其他男生曖昧，還曾找非單身的對象聊色、傳不雅照，被對方女友抓包，不過她都裝傻到底。

A出社會之後，甚至還搶朋友的男友，最後搞得雙方絕交，結果A的媽媽和姊妹都不覺得A有錯，還會幫忙嗆聲，「他們全家的三觀完全戳爛大家眼睛」。在這之後A也持續在有男友的狀況下，和其他非單身對象聊色，還一起去開房間，最後事情被揭穿，加上她都不工作，這任男友決定提出分手。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

但A分手後仍過著糜爛生活，「基本上她挑的對象都是以有女友的男生為主」，甚至還插足別人的婚姻，跑去和正宮大鬧，試圖想要篡位。原PO也說，自己會知道這些事情，是因為A都會得意說出自己的小三事蹟，「不確定腦袋在想什麼」。

如今A被檢查出得了性病，原PO不禁感慨，「這難道就是所謂的報應嗎？」不過A仍不以為然，於是她決定將此事公開，希望大家要小心提防，「劈腿一時爽，全家火葬場」。

不少人看到後紛紛表示，「傳說中的情婦家族嗎」、「其實男方的問題更大，女的當然也有問題，但男方不要接受事情就成立不了」、「看完只覺得對方很可悲，她本身潛意識裡應該是沒什麼自信的，才會一次又一次地藉由搶別人的伴侶來證明自己很有魅力」、「不是，那表示那些正宮也會得病耶，最慘的是正宮吧」。

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