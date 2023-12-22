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婚前老公告白小三「等我娶妳」　交往8年妻崩潰：為什麼不放過我

婚前老公告白小三「等我娶妳」　交往8年妻崩潰：為什麼不放過我

▲女網友與老公交往8年，剛結婚就意外發現對方早已出軌4年，讓她相當無法接受。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友日前在Dcard上分享，她與老公愛情長跑8年，去年登記結婚、上禮拜才辦完婚宴，2人過去沒有互看對方手機的習慣，沒想到就在發文前一刻，她意外發現老公手機裡有出軌對象的訊息，點進去細看後發現老公早已出軌4年，讓她相當崩潰。

這名女網友表示2人交往許久，老公工作經常出差，也因此她很難察覺出軌一事。當時她是為了幫看影片看到睡著的老公收起手機，才拿起來查看，沒想到竟跳出出軌對象的訊息，「點進去發現已經持續了4年多，甚至在婚宴前一天晚上，他都還在跟女生深情告白，説等自己的事業再發展一下就娶她之類的」。

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原PO無法理解老公心態，「想到第二天婚宴上他講的那些把我感動到流眼淚的誓詞全身發抖，講出那些話的時候心裡想的是我還是她？為什麼不放過我，要跟我結婚呢？」對於那些以工作為名的出差，原PO也表示極有可能是「假出差」，「回想了一下，那些感覺不對勁的時候，他都能找到朋友來證明清白」，推測是老公朋友在幫他打掩護。

不少網友建議她找律師，她也表示已經問好了，「律師建議我先冷靜下來拿到更多實質性證據再攤牌。但我現在完全沒辦法跟他處在同一空間」，坦言想到老公就會崩潰，也不敢回娘家，擔心父母知道後不冷靜，她難過回應「真的好痛苦，被騙成這樣還自以為找到真愛」。

留言區不少人罵老公是渣男，給予原PO建議，「蒐集證據、把自己的錢管好，然後提出離婚時來個出其不意」、「沒小孩就早點離呀，確定要離再攤牌」、「現在能做的就是蒐集他婚後外遇證據，再看要怎麼運用，求償還是讓他跟小三不好過都可以處理的」、「外面的給他戀愛的感覺、你給他實際的好處讓他過得比較舒服。真的就是個低道德標準、放縱慾望的人」。

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