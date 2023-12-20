二寶夫帶小三回家臥室激情　被告急喊「老婆當時也在床上」

▲人夫家中互摸小三，被老婆提告求償60萬，出庭急辯「老婆也在床上」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名何姓男子2019年與妻子結婚，卻在婚姻期間出軌莊姓女子，何妻知情後氣得向2人求償60萬元，儘管他辯稱與莊女未曾發生性關係，在床上只有「互摸身體」，且妻子當時也在場，最終仍被法院判處必須賠償6萬元。

根據判決書指出，何姓人夫目前在一間輪胎行工作，2019年與妻子結婚後育有2子女，然而他卻與莊女發生婚外情，甚至把對方直接帶回家中臥室發生性關係。何妻知情後，認為自己配偶權遭到侵害，氣得向2人求償60萬元。

針對何妻指控，何男和莊女都否認有發生性關係，何男出庭時還辯稱，他與莊女確實有超過一般朋友的情愫，但在床上只有「互相撫摸身體」，且當時何妻也在同一張床上，但卻沒有阻止他們「互摸」。

對此，台中地院法官認為，何男坦承與莊女有互摸身體等行為，雖然何妻無法證明2人有發生性關係，但侵害配偶權並非一定要發生性行為，至於何男聲稱何妻也在場，並未提出任何證據證明，認定何男、莊女確實有侵害何妻配偶權，考量2人學經歷、職業與收入，判處2人須賠償何妻6萬元，全案可上訴。