戴瑋姍批葉元之蹭到足球界　找「虐兒前科犯」幫背書

▲戴瑋姍批評葉元之蹭足球。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新北市議員戴瑋姍今（25）批評，新北市第七選區（板橋東區）立委候選人葉元之最近突然關心起足球，成立「5人制足球後援會」，卻找來台北市五人制足球協會理事長張兆祿幫忙背書，但張是被台北市社會局公告「虐待學生、以公謀私」的惡質教練，「難道葉元之打算當選立委後，讓這種教練進入板橋校園來虐待孩子嗎？」

戴瑋姍今天透過臉書批評，只會蹭聲量的葉元之，蹭到足球界來了，從來沒有關心過板橋足球運動的葉元之議員，最近突然關心起足球，他在今年12月6日成立了「5人制足球後援會」，一張嘴說自己有多關心足球，還邀請了多位足球教練來幫忙背書，為他的選舉造勢。

戴瑋姍批評，葉元之找來的張兆祿，是個被台北市社會局公告違反《兒少法》「虐待學生、以公謀私」的惡質教練，他不但用藤條抽打小朋友臀部，導致他們傷痕累累，還會連坐體罰其他同學，更創立足球俱樂部，私下利用學校的場地當作辦公室、練球，還安排俱樂部球員和校隊一起參加比賽，讓俱樂部的球員先發，校隊反而坐冷板凳，整個就是寄生校園、公器私用，完全不配為人師表。

「葉大議員如果真的關心足球的話，會連合作對象有虐童前科都不知道？和這樣劣跡斑斑的足球教練合作，簡直是請鬼拿藥單！」戴瑋姍續指，難道葉元之打算當選立委後，讓這種教練進入板橋校園來虐待孩子嗎？選舉前成立足球後援會，擺明就是利用足球來蹭聲量，如果葉真的關心板橋的孩子，請不要把虐童教練帶來板橋。