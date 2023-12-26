屏東台電歡樂傳福音　助創世屏東分會溫暖過年

▲台電屏東區處到屏東創世基金會表演及致贈生活扶助金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



台電屏東區處為關懷地方鄰里弱勢族群，（24）日前特安排由該處員眷組成的合唱團至財團法人屏東創世基金會表演及致贈生活扶助金，以悠揚的歌聲及薩克斯風樂音傳遞愛與祝福，一同為植物人家庭帶來滿滿的溫暖及愛心，度過一個歡樂的耶誕節。

台電屏東區饒祐禎處長表示，台電參與公益向來不遺餘力，善用每一份愛心資源幫助弱勢族群，員工利用公餘之暇練習合唱調劑身心，也希望藉歌聲傳愛關懷弱勢，如同電力源源不絕傳遍社會每個角落，以多元方式善盡企業社會責任。

創世基金會屏東分會落實在地安養，協助植物人安養服務，並推廣創世「救一位植物人，等於救一個家庭」之服務理念，持續整合外界資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，以正向的力量成就社會共好。

林艾樺院長表示，創世屏東院安養59位植物人，一年需260萬元尿布經費，所需龐大，近年由於新冠肺炎疫情對創世植物人服務影響很大，募款銳減，疫情降溫後捐款狀況雖有逐漸好轉，仍比不上疫情之前情況，很高興也感謝台電屏東區處合唱及樂團的表演，為植物人及家屬在歲末打造一場視覺、聽覺多重感官刺激的溫馨饗宴。