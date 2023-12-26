　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東台電歡樂傳福音　助創世屏東分會溫暖過年

▲台電屏東區處到屏東創世基金會表演及致贈生活扶助金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電屏東區處到屏東創世基金會表演及致贈生活扶助金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處為關懷地方鄰里弱勢族群，（24）日前特安排由該處員眷組成的合唱團至財團法人屏東創世基金會表演及致贈生活扶助金，以悠揚的歌聲及薩克斯風樂音傳遞愛與祝福，一同為植物人家庭帶來滿滿的溫暖及愛心，度過一個歡樂的耶誕節。

▲台電屏東區處到屏東創世基金會表演及致贈生活扶助金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電屏東區處到屏東創世基金會表演及致贈生活扶助金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

台電屏東區饒祐禎處長表示，台電參與公益向來不遺餘力，善用每一份愛心資源幫助弱勢族群，員工利用公餘之暇練習合唱調劑身心，也希望藉歌聲傳愛關懷弱勢，如同電力源源不絕傳遍社會每個角落，以多元方式善盡企業社會責任。

創世基金會屏東分會落實在地安養，協助植物人安養服務，並推廣創世「救一位植物人，等於救一個家庭」之服務理念，持續整合外界資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，以正向的力量成就社會共好。

林艾樺院長表示，創世屏東院安養59位植物人，一年需260萬元尿布經費，所需龐大，近年由於新冠肺炎疫情對創世植物人服務影響很大，募款銳減，疫情降溫後捐款狀況雖有逐漸好轉，仍比不上疫情之前情況，很高興也感謝台電屏東區處合唱及樂團的表演，為植物人及家屬在歲末打造一場視覺、聽覺多重感官刺激的溫馨饗宴。

ET快訊
愛上180cm羽球男　辣妹脫衣怒喊：為什麼不跟我做
「多次爆炸」車燒成火球！　30歲男死亡
周湯豪突送急診！　虛弱吊點滴
官方認證！藏壽司「茶碗蒸」隱藏吃法　網驚：好特別
快訊／保六總隊警離奇身亡！「屍僵」陳屍寢室
郭采潔「撕脫性骨折」！　嚴重傷勢曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉藥銀髮健康促進分享會　帶領長輩呷健康愛運動

輝人WHEE IN台南熱力開唱　IG大讚台南充滿愛與幸福、療癒

屏東2人受困電梯獲救　消防籲「三不一快」原則

屏東台電歡樂傳福音　助創世屏東分會溫暖過年

「ZOO LALA美術客」大小朋友參訪潮州消防隊　滿滿收穫

水上鄉推動共融募集全方位資源　聖誕市集打造裝置藝術夜光彩繪

宗承汽車員工任社福志工　陪伴長者賣場採買生活用品

張善政視察老街溪領航南橋至芝和橋整治工程　預計114／4月完工

張善政就職週年成果分享　四大願景打造宜居桃園

業績創新高！　「大江好咖」聖誕節送600杯咖啡謝櫃姐櫃哥

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

7菲國遊客赴合歡山遇車禍 跌落30公尺山谷！3人重傷

嘉藥銀髮健康促進分享會　帶領長輩呷健康愛運動

輝人WHEE IN台南熱力開唱　IG大讚台南充滿愛與幸福、療癒

屏東2人受困電梯獲救　消防籲「三不一快」原則

屏東台電歡樂傳福音　助創世屏東分會溫暖過年

「ZOO LALA美術客」大小朋友參訪潮州消防隊　滿滿收穫

水上鄉推動共融募集全方位資源　聖誕市集打造裝置藝術夜光彩繪

宗承汽車員工任社福志工　陪伴長者賣場採買生活用品

張善政視察老街溪領航南橋至芝和橋整治工程　預計114／4月完工

張善政就職週年成果分享　四大願景打造宜居桃園

業績創新高！　「大江好咖」聖誕節送600杯咖啡謝櫃姐櫃哥

俄籍辣媽跑聖誕趴弄丟外套錢包！警10mins找回　她讚：不可思議

大潤發冬季沖泡飲「買1送1」！麥片、茶、咖啡最夯　可可也優惠

一窺西漢楚王夫妻浴室之秘　用「陶㼽」搓澡寓意「搓完很爽」

員林隱形富豪買房觀念轉變　預售屋交易量打平中古屋

賴侯柯再交鋒！第二場政見會14時登場　柯文哲不排除「主動攻擊」

逼88會館郭哲敏當金主　弘仁會「練習1個月」綁人失敗...下場曝

他健身逾20年「突然嚴重低血糖」竟罹賈伯斯病　醫提醒10大症狀注意

宜蘭2男因低溫引發不適　到院沒呼吸心跳經搶救不治

《間諜家家酒》電影票房破12億！滿意度93%網大好評：安妮亞太可愛

長輩聽力受損「十大原因」　專家提醒：恐增失智風險

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

地方熱門新聞

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

副市長邱佩琳主持就職周年：讓基隆更好

桃園「火鍋嘉年華」12/30登場　好禮等你來

張善政就職週年成果　四大願景打造宜居桃園

張善政視察　老街溪領航南橋至芝和橋工程

業績創新高！　「大江好咖」聖誕節送600杯咖啡謝櫃姐櫃哥

張市長出席就職週年記者會　四大願景打造桃園全方位國際都市

新北漁家子弟蕭郁哲　化身漁人美味傳承者

蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

桃捷尋找第1.5億位乘客　快來領獎

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

台東公職退休金及薪津明年1/2及1/4發放

汽車業者員工任社福志工　陪伴長者採買生活用品

水上鄉聖誕市集　打造裝置藝術夜光彩繪

更多熱門

相關新聞

屏基辦健走活動　264人熱情參與

屏基辦健走活動　264人熱情參與

為呼籲民眾戒菸戒檳戒酒，屏東基督教醫院今(14)日舉辦「大步來健走、樂活深呼吸—遠離菸檳酒」健走活動，吸引華山里里民及屏基員工共264人參與；從屏基護理之家出發，繞行大連路、廣東路、華正路、華安路、華富路，總長4.7公里，大家精都神抖擻。

宋慧接任恆基首位台人女性院長

宋慧接任恆基首位台人女性院長

小犬颱風來襲　台電於恆春設立前進指揮

小犬颱風來襲　台電於恆春設立前進指揮

停電15499戶　台電屏東區處下午6時全部復電

停電15499戶　台電屏東區處下午6時全部復電

颱風來襲　屏東台電全力戒備防颱

颱風來襲　屏東台電全力戒備防颱

關鍵字：

台電屏東區處創世屏東院院長林艾樺饒祐禎

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

任潔玲結婚了！嫁小10歲陸籍醫師尪

更多

最夯影音

更多
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面