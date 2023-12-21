桃市府2024識詐形象月曆首亮相　李多慧加入「桃園打詐隊」

▲桃園市長張善政今天出席「2024識詐形象月曆發布會」，與美女帥哥合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（21）日參與「2024識詐形象月曆發布會」時表示，有鑑於詐騙集團橫行，為加強民眾防重觀念，市府首次嘗試製作形象月曆，由15名桃警同仁與樂天女孩李多慧攜手，以「識破」為主視覺，並以未來城市、未來科技風格拍攝，相信市府精心設計形象月曆，一定能夠受到市民大眾喜愛，期盼透過月曆提醒市民朋友切勿輕易受騙。

張善政今天下午出席這場活動時指出，對於市府警察同仁平時執行打擊詐欺宣導工作用心給予肯定，這次製作防詐月曆，除每月都有不同的防詐、識詐主題外，也呈現出執行各種任務警察專業形象，希望市民朋友翻閱月曆時也能收到相關資訊，並藉此建立防詐意識，更能瞭解警察同仁平時執行防詐工作的辛勞，希望能吸引更多人萌生成為警察的想法。

▲桃園市「2024識詐形象月曆發布會」，拍攝月曆美女們展示形象月曆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這場識詐形象月曆宣導活動，警察形象大使一字排開，展現桃警團隊誓言防制詐騙氣勢與決心。參與拍攝警察形象大使都認為，「所有的騙術都經不起查證」，籲請市民朋友若發現疑似被詐騙時，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線尋求協助，與市府一起識破詐騙、守護荷包。

▲桃園市長張善政今天出席「2024識詐形象月曆發布會」，與拍攝月曆美女帥哥展示識詐形象月曆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局強調，桃園「2024 識詐形象月曆」以Cyberpunk 未來城市、未來科技感風格，建構電影海報主題構圖，搭配簡潔識詐宣導文字與QR Code 資訊，加強宣導防詐主題。主識別Logo 「識破」中內嵌QR Code 可連結到「內政部警政署165 全民防騙網」外，封面與每月主題頁均可連結最新宣導影片，方便民眾查看正確防詐資訊，其中封面邀請當紅的樂天女孩李多慧與15位桃市員警拍攝，宣示桃園市政府打擊詐騙的決心，內頁中李多慧以多變身分（國際特警、啦啦隊女神、網路甜美女孩）展現不同的風格劇照，今年桃市元旦升旗典禮，桃市府將結合升旗網路報名，提供市民免費索取月曆，因數量有限，歡迎市民朋友共同參與。