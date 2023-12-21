　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃市府2024識詐形象月曆首亮相　李多慧加入「桃園打詐隊」

▲桃園市長張善政今天出席「2024識詐形象月曆發布會」，與美女帥哥合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2024識詐形象月曆發布會」，與美女帥哥合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（21）日參與「2024識詐形象月曆發布會」時表示，有鑑於詐騙集團橫行，為加強民眾防重觀念，市府首次嘗試製作形象月曆，由15名桃警同仁與樂天女孩李多慧攜手，以「識破」為主視覺，並以未來城市、未來科技風格拍攝，相信市府精心設計形象月曆，一定能夠受到市民大眾喜愛，期盼透過月曆提醒市民朋友切勿輕易受騙。

張善政今天下午出席這場活動時指出，對於市府警察同仁平時執行打擊詐欺宣導工作用心給予肯定，這次製作防詐月曆，除每月都有不同的防詐、識詐主題外，也呈現出執行各種任務警察專業形象，希望市民朋友翻閱月曆時也能收到相關資訊，並藉此建立防詐意識，更能瞭解警察同仁平時執行防詐工作的辛勞，希望能吸引更多人萌生成為警察的想法。

▲桃園市「2024識詐形象月曆發布會」，拍攝月曆美女們展示形象月曆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市「2024識詐形象月曆發布會」，拍攝月曆美女們展示形象月曆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這場識詐形象月曆宣導活動，警察形象大使一字排開，展現桃警團隊誓言防制詐騙氣勢與決心。參與拍攝警察形象大使都認為，「所有的騙術都經不起查證」，籲請市民朋友若發現疑似被詐騙時，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線尋求協助，與市府一起識破詐騙、守護荷包。

▲桃園市長張善政今天出席「2024識詐形象月曆發布會」，與拍攝月曆美女帥哥展示識詐形象月曆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2024識詐形象月曆發布會」，與拍攝月曆美女帥哥展示識詐形象月曆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警察局強調，桃園「2024 識詐形象月曆」以Cyberpunk 未來城市、未來科技感風格，建構電影海報主題構圖，搭配簡潔識詐宣導文字與QR Code 資訊，加強宣導防詐主題。主識別Logo 「識破」中內嵌QR Code 可連結到「內政部警政署165 全民防騙網」外，封面與每月主題頁均可連結最新宣導影片，方便民眾查看正確防詐資訊，其中封面邀請當紅的樂天女孩李多慧與15位桃市員警拍攝，宣示桃園市政府打擊詐騙的決心，內頁中李多慧以多變身分（國際特警、啦啦隊女神、網路甜美女孩）展現不同的風格劇照，今年桃市元旦升旗典禮，桃市府將結合升旗網路報名，提供市民免費索取月曆，因數量有限，歡迎市民朋友共同參與。

 【更多新聞】

潛入前妻工廠放火！害5民宅燒毀　阿公級縱火犯被起訴

遭闆娘嫌「沒路用」　桃園男怒推水溝掐死！國民法官判他12年

桃園通緝男拒檢狂逃撞路樹...賓士E55AMG毀了　再吞37張罰單

 

 

ET快訊
冷爆！冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜　醫：1部位最多人忽略
最高可領1萬3！　元旦新制懶人包
好冷！彰化7人死亡　男倒臥田裡猝死
楊晨熙懷孕5個月突宮縮！　「陣痛一晚送急診」
Honda「新電動機車」註冊車名曝光
柯有倫砸150萬開店1年就收攤！　營業至深夜「慘遭住戶檢舉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃市府2024識詐形象月曆首亮相　李多慧加入「桃園打詐隊」

小吃店老闆被詐千萬！　彰化選前掃蕩槍賭詐毒...10天逮396人

變造中獎發票成功兌獎6次...騙走2.8萬　彰化失業男這下慘了

高雄也傳中國介選招待旅遊疑雲　檢約談18里長...10人獲交保

遭闆娘嫌「沒路用」　桃園男怒推水溝掐死！國民法官判他12年

緩刑期內慘失參選立委資格　王家貞2度挑戰《選罷法》仍吞敗

摩鐵3度激戰人夫同事！小三車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

驚悚片！宜蘭車硬闖紅燈　貨車遭撞噴翻覆「原地轉圈」…2人送醫

北市信義區傳虐殺貓慘案！動保處找到5具貓屍　警逮情侶檔調查

自稱情治人員！議員前司機掏槍炫耀　零件藏家裡...警拼出1整把

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

桃市府2024識詐形象月曆首亮相　李多慧加入「桃園打詐隊」

小吃店老闆被詐千萬！　彰化選前掃蕩槍賭詐毒...10天逮396人

變造中獎發票成功兌獎6次...騙走2.8萬　彰化失業男這下慘了

高雄也傳中國介選招待旅遊疑雲　檢約談18里長...10人獲交保

遭闆娘嫌「沒路用」　桃園男怒推水溝掐死！國民法官判他12年

緩刑期內慘失參選立委資格　王家貞2度挑戰《選罷法》仍吞敗

摩鐵3度激戰人夫同事！小三車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

驚悚片！宜蘭車硬闖紅燈　貨車遭撞噴翻覆「原地轉圈」…2人送醫

北市信義區傳虐殺貓慘案！動保處找到5具貓屍　警逮情侶檔調查

自稱情治人員！議員前司機掏槍炫耀　零件藏家裡...警拼出1整把

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

6°C冷爆！冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜　醫：1部位最多人忽略

新北邀萬人齊聚元旦升旗　發送限量「國旗風車」迎新年

半夜載到醉女！她下車轉帳付「74萬」車資...運將發現嚇傻

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

楊晨熙懷孕5個月突宮縮！　「陣痛一晚送急診」醫曝診斷結果

智冠3點聲明駁網銀指控　換股案議定3年閉鎖無價差

沈春華拍動作片廣告　被當面批「這麼老了有必要嗎」認：走心了

婆婆拖欠房租怨「遲交沒啥大不了」　人妻惱火：想把妳趕走

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

香港24歲「私鐘妹」來台當車手！警循IG照三峽逮人　

新北女買完菜過斑馬線挨撞　插管搶救16hrs仍不治

竹市槍擊影片曝！目擊者拍下煙硝過程

澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

統一獅比賽驚見小三、老公同框　正宮看直播崩潰

19歲男拒去柬埔寨遭虐殺慘死　10煞起訴

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

台南鍋燒意麵店火警　全面燃燒濃煙竄天

小三激戰人夫！車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

即／台中3樓透天厝起火　濃煙狂竄1女明顯死亡

公民老師被控變態跟蹤！結果他竟是受害者

海虎潛艦6人落海「3失蹤」！旗津艦趕往支援

更多熱門

相關新聞

李多慧嗆對方黃偉晉失控爆粗口

李多慧嗆對方黃偉晉失控爆粗口

八大電視《娛樂百分百》運動實境單元「動吧！動動運動會」，推出金牌羽球對決，韓國啦啦隊女神李多慧率領王品澔、顏佑庭、林穎樂、曉帆等人前來踢館。

李多慧變女警打詐　網暴動：快把我送進監獄

李多慧變女警打詐　網暴動：快把我送進監獄

張善政施政滿意度調查出爐！

張善政施政滿意度調查出爐！

李多慧「黑絲蜜腿」搭機　PTT暴動：極品

李多慧「黑絲蜜腿」搭機　PTT暴動：極品

調查局長職籃開球　宣導反賄選

調查局長職籃開球　宣導反賄選

關鍵字：

2024識詐形象月曆李多慧張善政防詐

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

蔡詩芸全說了！　「浴室恩愛王陽明」認了：想拼第二胎

韓網熱門／《D社》元旦情侶劇透

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面