　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天冷喝熱咖啡、熱茶？　專家搖頭恐讓手腳更冰

天冷喝熱咖啡、熱茶恐害手腳更冰！專家曝「1飲品」喝了最暖 還能增加飽足感

▲咖啡因刺激交感神經系統使血管收縮、血流變少，故離心臟最遠的四肢溫度會降低，容易感覺手腳冰冷。（圖片來源：Dreamstime／典匠影像）

文／常春月刊

天氣一變冷，不少人就會想喝熱飲祛寒，不過，喝對成分也很關鍵；選熱豆漿、牛奶、花草茶和薑茶確實可有效暖身，但喝咖啡、茶類、可可反而容易手腳冰冷，喝酒更要小心失溫風險！

[廣告]請繼續往下閱讀...

攝食產熱效應　蛋白質產熱效應最高

想靠食物讓身體熱起來，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，可善用「攝食產熱效應(diet induced thermogenesis)」，指人體消化吸收食物時會消耗體內熱量，使體溫升高；而蛋白質的產熱效應最高，約佔攝取熱量的20-30%，醣類為5-10%、脂肪為3%以下；所以熱豆漿、熱牛奶除了暖身還可攝取到優質蛋白、鈣或大豆異黃酮等，特別適合怕冷又需足夠蛋白質的銀髮族。

2012年《Metabolism》期刊發表的美國研究也發現，喝熱薑茶後有提升攝食產熱效應，還能增加飽足感。但市售薑母糖塊或即飲包要注意高糖問題，最好買老薑自己烹煮，並盡量減少加糖。

另外，2016年《International Journal of Obesity》期刊發表的中國研究則發現，飲食中含木犀草素可增強棕色脂肪和皮下脂肪的產熱基因表現，進而提升產熱作用。許惠玉表示，木犀草素為黃酮類化合物，存在於菊花、薄荷、百里香、迷迭香等，可調製成花草茶，亦含於芹菜、洋蔥、花椰菜等；花草茶不含咖啡因，適合各種年齡層飲用，但要注意農藥殘留問題。

注意咖啡因問題　添加溫熱食材促血液循環

天冷時許多人也愛喝熱咖啡、熱茶或熱可可，但這類飲品要注意咖啡因問題。2014年《Journal of biological rhythms》期刊發表美國研究發現，咖啡因會刺激交感神經系統使血管收縮、血流變少，故離心臟最遠的四肢溫度會降低，容易感覺手腳冰冷。許惠玉建議，冷天想喝含咖啡因飲品時，可搭配薑粉或肉桂粉等溫熱食材，改善血液循環。

應避免喝酒暖身　恐致失溫

特別需要注意的是，許多人以為天冷可以喝酒來暖身，但美國疾病管制與預防中心(CDC)建議寒冷時應避免飲用酒精飲料，因為體溫會更快速散失；美國心臟協會(AHA)也提醒，酒精造成的溫暖感可能讓人低估寒冷對身體造成的額外壓力。

許惠玉指出，酒精會抑制神經傳導物質血管加壓素(vasopressin)的分泌，造成血管擴張流向四肢，使手腳、皮膚表面的血流增加，讓人誤會身體在發熱，其實是透過皮膚在散熱，身體會越喝越冷。

另外，酒精也會抑制糖質新生作用，不僅有低血糖的危險，還會破壞人體的體溫調節機制，造成身體中心溫度降低，所以在冷天過量飲酒還可能會導致失溫。

讓身體暖呼呼　保持這些習慣

飲品暖身只是短暫性的效果，重要的還是透過活動、運動提高新陳代謝；如上班族常久坐不動、手腳容易冰冷，記得工作間歇時起來伸展一下，並保持規律運動習慣如快走、跑步等，幫助提升基礎代謝率、改善血液循環，讓身體暖呼呼。

延伸閱讀：

·寒流凍到皮皮剉！多吃「8禦寒食物」讓身體暖起來 營養師大推堅果、牛肉
·保溫杯「8使用注意事項」常被忽略！用強力清潔劑洗錯了 裝這2飲品恐影響密封效果

ET快訊
放棄台積電高薪工作！小鮮肉朱天宇「為台灣爭光」國際賽事奪名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／氣象署深夜13縣市低溫特報　今晚明晨恐「跌破10度」

天冷喝熱咖啡、熱茶？　專家搖頭恐讓手腳更冰

青年創作獎勵金42萬➝60萬！文類主題不限　受理日期方式一次看

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！最美博士曝真相

「交一個移工筆友」限量100組開放申請！校園互動教材免費下載

3對生肖夫妻「絕配」！　遇到就原地結婚

出門冷爆「毛毛外套保暖嗎」？內行人吐優缺點　1情況別穿

冷氣團尾聲！明晨最後一波低溫「急凍9度」　乾冷空氣襲元旦再降溫

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

快訊／氣象署深夜13縣市低溫特報　今晚明晨恐「跌破10度」

天冷喝熱咖啡、熱茶？　專家搖頭恐讓手腳更冰

青年創作獎勵金42萬➝60萬！文類主題不限　受理日期方式一次看

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！最美博士曝真相

「交一個移工筆友」限量100組開放申請！校園互動教材免費下載

3對生肖夫妻「絕配」！　遇到就原地結婚

出門冷爆「毛毛外套保暖嗎」？內行人吐優缺點　1情況別穿

冷氣團尾聲！明晨最後一波低溫「急凍9度」　乾冷空氣襲元旦再降溫

2024青龍年「12生肖」運勢曝！第1名逢「強命年」財運、貴人雙旺

男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

地礦中心：玉里斷層敏感區資料更新　總長14.6公里

鄧鴻源／吳念真揭礦工辛酸　一碗什錦麵承載時代眼淚

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

冷氣團尾聲！明晨最後一波低溫「急凍9度」　乾冷空氣襲元旦再降溫

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

冰封奇景！玉山主峰前風口鐵棚區如「冰凍隧道」

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

「12生肖」2024運勢曝！第1名財運、貴人雙旺

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

更多熱門

相關新聞

美廉社推威士忌咖啡！大人系拿鐵限量開賣

美廉社推威士忌咖啡！大人系拿鐵限量開賣

冬天適合來杯大人系拿鐵！美廉社與英國格蘭史卡倫威士忌合作，推出「Simple Mart Café x 英國格蘭史卡倫」聯名拿鐵咖啡，可將拿鐵加入整瓶40ml的英格蘭史卡倫威士忌，也能自行調整濃度，組合價99元，12/29-1/23全台限量1萬組；同步還有指定酒款2瓶9折，陪消費者迎接跨年。

超商今天大杯美式／拿鐵買2送2！

超商今天大杯美式／拿鐵買2送2！

有吃早餐減肥更容易成功　研究揭：碳水化合物要吃

有吃早餐減肥更容易成功　研究揭：碳水化合物要吃

天冷騎機車「必學超保暖穿搭」！　出現3症狀快送醫

天冷騎機車「必學超保暖穿搭」！　出現3症狀快送醫

超商今天大杯美式／拿鐵買2送1

超商今天大杯美式／拿鐵買2送1

關鍵字：

常春月刊咖啡咖啡因熱飲

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

電信3雄爭霸戰再起　遠傳499企業資費更優

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

快訊／政大周俊宇老師病逝！享年43歲

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

沈玉琳認了曾對Melody動心！

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面