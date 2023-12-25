天冷喝熱咖啡、熱茶？　專家搖頭恐讓手腳更冰

▲咖啡因刺激交感神經系統使血管收縮、血流變少，故離心臟最遠的四肢溫度會降低，容易感覺手腳冰冷。（圖片來源：Dreamstime／典匠影像）

文／常春月刊

天氣一變冷，不少人就會想喝熱飲祛寒，不過，喝對成分也很關鍵；選熱豆漿、牛奶、花草茶和薑茶確實可有效暖身，但喝咖啡、茶類、可可反而容易手腳冰冷，喝酒更要小心失溫風險！

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攝食產熱效應 蛋白質產熱效應最高

想靠食物讓身體熱起來，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，可善用「攝食產熱效應(diet induced thermogenesis)」，指人體消化吸收食物時會消耗體內熱量，使體溫升高；而蛋白質的產熱效應最高，約佔攝取熱量的20-30%，醣類為5-10%、脂肪為3%以下；所以熱豆漿、熱牛奶除了暖身還可攝取到優質蛋白、鈣或大豆異黃酮等，特別適合怕冷又需足夠蛋白質的銀髮族。

2012年《Metabolism》期刊發表的美國研究也發現，喝熱薑茶後有提升攝食產熱效應，還能增加飽足感。但市售薑母糖塊或即飲包要注意高糖問題，最好買老薑自己烹煮，並盡量減少加糖。

另外，2016年《International Journal of Obesity》期刊發表的中國研究則發現，飲食中含木犀草素可增強棕色脂肪和皮下脂肪的產熱基因表現，進而提升產熱作用。許惠玉表示，木犀草素為黃酮類化合物，存在於菊花、薄荷、百里香、迷迭香等，可調製成花草茶，亦含於芹菜、洋蔥、花椰菜等；花草茶不含咖啡因，適合各種年齡層飲用，但要注意農藥殘留問題。

注意咖啡因問題 添加溫熱食材促血液循環

天冷時許多人也愛喝熱咖啡、熱茶或熱可可，但這類飲品要注意咖啡因問題。2014年《Journal of biological rhythms》期刊發表美國研究發現，咖啡因會刺激交感神經系統使血管收縮、血流變少，故離心臟最遠的四肢溫度會降低，容易感覺手腳冰冷。許惠玉建議，冷天想喝含咖啡因飲品時，可搭配薑粉或肉桂粉等溫熱食材，改善血液循環。



應避免喝酒暖身 恐致失溫

特別需要注意的是，許多人以為天冷可以喝酒來暖身，但美國疾病管制與預防中心(CDC)建議寒冷時應避免飲用酒精飲料，因為體溫會更快速散失；美國心臟協會(AHA)也提醒，酒精造成的溫暖感可能讓人低估寒冷對身體造成的額外壓力。

許惠玉指出，酒精會抑制神經傳導物質血管加壓素(vasopressin)的分泌，造成血管擴張流向四肢，使手腳、皮膚表面的血流增加，讓人誤會身體在發熱，其實是透過皮膚在散熱，身體會越喝越冷。

另外，酒精也會抑制糖質新生作用，不僅有低血糖的危險，還會破壞人體的體溫調節機制，造成身體中心溫度降低，所以在冷天過量飲酒還可能會導致失溫。

讓身體暖呼呼 保持這些習慣



飲品暖身只是短暫性的效果，重要的還是透過活動、運動提高新陳代謝；如上班族常久坐不動、手腳容易冰冷，記得工作間歇時起來伸展一下，並保持規律運動習慣如快走、跑步等，幫助提升基礎代謝率、改善血液循環，讓身體暖呼呼。

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