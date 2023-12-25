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聖誕節限定！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」限時1天喝

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲超商限時1天咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

聖誕節限定！有超商祭出限時1天「指定咖啡買2送2」優惠，包括大杯美式、拿鐵通通有，且不限冷熱開放任選，周一小確幸趕緊揪同事開喝一波。

OK mart今（25）日於全門市祭出限時1天「指定咖啡同品項買2送2」優惠，優惠品項包括大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚莊園級美式／拿鐵，且不限冷熱。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11也祭出指定咖啡飲品優惠。

另，7-11也有聖誕節限定優惠，即日起至12月29日於OPEN POINT行動隨時取推出CITY咖啡飲品組合好康，品項有「CITY CAFE特大杯系列美式/拿鐵任選12杯580元」、「CITY CAFE西西里風系列咖啡任選12杯670元」、「CITY TEA經典純奶茶／純奶青任選12杯400元」、「CITY CAFE風味拿鐵系列熱飲任選12杯470元」。

門市今（25）日也有CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE熱焙烤榛果風味拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA經典純奶茶（現萃茶為限定門市販售）可享「同品項買2送2」；加碼再憑icash 2.0、icash Pay支付結帳，即可享霜淇淋任選買1送1、思樂冰大杯買1送1。

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